Werkgevers lokken niet-afgestudeerde mbo'ers met goed salaris

Het Rode Kruis opent gironummer 7244 waarop geld wordt ingezameld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De hulporganisatie geeft wereldwijd voorlichting, psychosociale hulp en verleent assistentie in landen die al getroffen zijn.

Voor de extra hulp is volgens de hulporganisatie 30 miljoen euro nodig. „De hulp is bedoeld voor landen die al getroffen zijn door het virus maar zeker ook voor andere, kwetsbare landen in Afrika en het Midden-Oosten", aldus een woordvoerster. Gezien er over de gehele wereld wordt gereisd, is er ook een kans dat het virus opduikt in landen die al te maken hebben met meerdere crises. Vaak is de gezondheidszorg daar al overbelast.

Hygiëne