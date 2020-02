Wereld moet zich voorbereiden op corona-pandemie, zegt WHO

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het nog te vroeg om de corona-uitbraak een pandemie te noemen. Toch moeten landen volgens de organisatie ‘in staat van paraatheid’ zijn.

Een pandemie is een epidemie, maar dan op wereldwijde schaal. In China zijn tot nu toe 2600 mensen overleden en 77000 mensen besmet. Nu het virus ook in Zuid-Korea, Italië en Iran is opgedoken, maakt de WHO zich ‘grote zorgen’, is te lezen in een persbericht.

34 landen

Inmiddels is het virus in 34 landen vastgesteld. Maandag maakten Irak, Afghanistan, Koeweit, Oman en Bahrein bekend dat er inwoners waren die besmet zijn met het coronavirus. Al deze besmettingen waren te herleiden naar contacten met mensen uit Iran.

In Italië verspreidde het virus zich razendsnel de afgelopen twee dagen. Dat komt onder meer omdat de besmette mensen in vier van de vijf gevallen milde of helemaal geen symptomen vertoonden. Er overleden zeven mensen in Noord-Italië en meer dan 220 mensen zijn besmet. Om de verspreiding verder te voorkomen, worden scholen en bars in het land gesloten. Ook worden evenementen in besmette gebieden afgelast. Daarnaast zijn sommige steden op slot gezet.

Supermarkten beginnen leger en leger te raken. /ANP

Overleg in Rome

Ook in Zuid-Italië is een eerste geval van het virus gemeld. Een vrouw uit de Noord-Italiaanse stad Bergamo werd positief getest. Ze is in quarantaine geplaatst.

Dinsdag overleggen de ministers van Volksgezondheid van Italië en diverse buurlanden over de uitbraak. De landen die aan het overleg meedoen zijn behalve Italië, Zwitserland, Slovenië, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en Kroatië.