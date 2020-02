Wat wordt de carnavalskraker van 2020?

Welk lied gaan we het meeste horen deze carnaval? Wordt het een feestplaat van Snollebollekes, de viralhit van Lamme Frans, de lofzang op de frikadel of toch de folky sjoenkelballad van het Limburgse duo Spik & Span?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de plek waar je carnaval gaat vieren. Want er zijn immense verschillen tussen de viering van het volksfeest in Limburg en Noord-Brabant. Zelfs binnen die provincies kan het per gemeente verschillen welke liedjes er worden gedraaid. „Het Brabants carnaval is meer gelieerd aan feestmuziek, zoals Snollebollekes en het aprèsskigebeuren zoals we dat kennen uit Duitsland en Mallorca”, aldus Henk Hover, programmamaker en muziekredacteur van de Limburgse regionale omroep L1. „Het Limburgse vastelaovend is meer geënt op het Duitse carnaval, zoals ze dat vieren in het Rijnland en Keulen, dus de muziek is ook meer daaraan gekoppeld.” Bovendien zul je carnavalsplaten van André van Duin of Gebroeders Ko niet horen onder de provinciegrens bij Eindhoven. „In Limburg moet je echt niet aankomen met Nederlandstalige carnavalsmuziek; het moet dialect zijn.”

Vrolijke potpourri

Maarten Kortlever, werkzaam als programmamaker bij Omroep Brabant, bevestigt het beeld dat Hover schetst. „Hier is het een soort vrolijke potpourri van skihut en zelfs dingetjes die naar dance neigen, maar ook wel traditionele carnavalsdingen. Ik heb het idee dat we hier af en toe wat meer het randje opzoeken wat betreft schunnigheid. Dat is het grootste verschil. Wij vinden het prima als het maar gezellig is, feestelijk klinkt en een goed, makkelijk te onthouden refrein heeft, zodat je met een paar biertjes in je nek kunt meezingen.” De uit Gelderland afkomstige AVROTROS/3FM-dj en carnavalliefhebber Rob Janssen herkent eveneens het verschil tussen Limburgs en Brabants carnaval. „Ik merk dat Brabantse artiesten het überhaupt niet nodig, handig of aantrekkelijk vinden om in Limburg op te treden, omdat het daar niet aanslaat”, zegt hij. „Waarom zou je het ook doen? Ik denk dat je het naast elkaar moet zien: het is hetzelfde feest tientallen kilometers verderop, maar het wordt anders gevierd. Het is appels met peren vergelijken.”

Platvloers

Dat blijkt wanneer je gaat luisteren naar de nummers in de Kies Je Kraker-verkiezing van Omroep Brabant en de inzendingen voor het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK), in feite een regionaal Songfestival, dat in 1977 werd opgericht als antwoord op de carnavalshits van André van Duin en Vader Abraham. „Het was niet zozeer tegen André van Duin persoonlijk gericht, maar tegen de platvloersheid in de Hollandse carnavalsliedjes”, legt Hover uit. „De druppel was denk ik Ria Valk (De Liefde Van De Man Gaat Door De Maag, 1975, red.). Toen werd het LVK opgericht om te laten zien dat carnaval meer is dan konten knijpen en zuipen. Dat zal ook vast gebeuren, maar niet op zulke schaal als men in de rest van Nederland misschien denkt.” In Brabant mag het wat meer schuren, vindt Kortlever, al trekt zijn omroep de grens bij seksueel expliciete liedjes, zoals Effe Trekken van meidenduo Sjansjee. „Wij verwachten net iets meer creativiteit.”

Trendgevoelig

Hoe traditioneel het carnavalsfeest van een afstand misschien lijkt, de kenners zijn het erover eens dat carnavalsmuziek weldegelijk trendgevoelig is. Zo is de winnaar van het LVK geen hosnummer, maar de folkballad Vrunj Tot De Allerletste Runj van Spik & Span. „Dit jaar kwamen in de finale van het LVK wel vier van zulke nummers voorbij”, vertelt Hover. „Het komt ook weer voort uit het Keulse carnaval. Mensen hebben blijkbaar veel behoefte aan dat soort platen. De aanleiding daarvan is Nao ‘t Zuuje van Lex Uiting. Zo’n nummer versterkt op een of andere manier het gevoel van saamhorigheid; dat hoor je in de hele provincie.” Janssen vindt dat prima passen bij carnaval. „Dat is een trend waarvan ik zou willen dat die er in Brabant meer zou zijn. Anderzijds, in Den Bosch staan mensen aan het einde van de avond ook op het plein te huilen bij een gevoelig nummer; Ooit van Ad en Caroline Siemons. Het is meeslepend en groots. Dat gevoel wat het in Limburg teweeg brengt, vind ik prachtig. Om dat in de kern te voelen.”

Kunst

Bij de Kies Je Kraker-verkiezing gaat het vooral om feest. „Het hoeven niet alleen maar Brabantse artiesten te zijn”, stelt Kortlever. „Stel dat André van Duin dit jaar een carnavalskraker had gemaakt, dan had ‘ie prima in die lijst gepast. Het maakt niet uit waar je vandaan komt; een carnavalsliedje is een carnavalsliedje. Wij zijn niet zo eenkennig als in Limburg het geval is.” Maar wat wordt nu de carnavalskraker van 2020? Henk Hover gaat voor Spik & Span. „Ik heb gehoord dat Lamme Frans een goede plaat heeft gemaakt”, zegt Rob Janssen met een dikke knipoog over Handjes Handjes Bloemetjesgordijn, al vindt hij het ietwat dubbelzinnige Un Lekker Delleke van Veul Gère (over een frikadel) ook erg leuk. Maarten Kortlever kiest eveneens Lamme Frans. „Wat die gast heeft gemaakt, is kunst”, vindt hij. „Toen ik ‘m op de vroege zaterdagochtend met mijn kindjes keek, heb ik ‘m vijf keer moeten stopzetten van de slappe lach en de tranen in mijn ogen.”