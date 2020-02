Vrouw met coronavirus werkt in Amsterdam UMC

Het tweede Nederlandse slachtoffer van het coronavirus, een vrouw uit Amsterdam, is werkzaam in Amsterdam UMC, locatie AMC. Dat blijkt uit een interne mail van het ziekenhuis.

De vrouw, die vorige week in de Italiaanse regio Lombardije was, had lichte verschijnselen. Ze werd in het AMC getest en bleek besmet met het coronavirus. Ze werkt in het ziekenhuis, maar niet met patiënten.

De vrouw zit in thuisisolatie in Diemen, maar dat is niet in haar eigen woning, heeft minister Bruins bekendgemaakt. De GGD in Amsterdam onderzoekt met wie de vrouw contact heeft gehad. Ze had geen contact met de man uit Loon op Zand die besmet is.

Scholen Loon op Zand vooralsnog open

De Loon op Zandse basisscholen De Blokkendoos en De Lage Weijkens in Loon op Zand openen maandag na de carnavalsvakantie vooralsnog gewoon hun deuren. Twee van de familieleden van de Nederlandse man die besmet is met het coronavirus, zijn werkzaam op deze scholen.

Niet besmettelijk tijdens carnaval

De man die met het coronavirus in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg ligt, was niet besmettelijk toen hij carnaval vierde. Er is dus geen reden tot zorg, zei de burgemeester van Tilburg, Theo Weterings, tijdens een persconferentie over de eerste coronabesmetting van Nederland.

Het gaat goed met de patiënt. Volgens de burgemeester wordt al nagedacht over ontslag uit het ziekenhuis en een terugkeer naar huis, waar hij in thuisisolatie zou gaan. De burgemeester roept op om de privacy van de patiënt en de betrokkenen te respecteren.

Contact met betrokkenen

Er zijn waarschijnlijk enkele tientallen mensen die contact hebben gehad met de man. De GGD heeft zo zorgvuldig mogelijk contact gehad met de patiënt om te kijken waar hij is geweest. De mensen die risico lopen zijn mensen die hij buiten de carnavalsperiode heeft gezien. Mensen moeten nauw contact hebben met de man en minstens twee meter in de buurt van de man komen.

Tijdens de persconferentie werd onder andere gevraagd waarom in Tilburg geen evenementen worden afgelast. Daarom antwoordde de burgemeester dat de situaties worden beoordeeld door de hulpdiensten. Volgens heb is er geen aanleiding om evenementen af te lasten.

Nederland niet op slot

Dat nu ook een tweede persoon in Nederland besmet blijkt met het nieuwe coronavirus, betekent niet dat het land op slot gaat. Dat zegt minister Bruno Bruins. „Wij zijn alert en nemen passende maatregelen, maar het leven gaat door", aldus de bewindsman.

„We weten al langer dat het virus in aantocht was", zegt Bruins. „Dat hebben we steeds als een reëel risico bestempeld. Wij hebben ons goed voorbereid en dat blijven we ook doen."

Overheid opent nummer

De Rijksoverheid opent een informatienummer waar mensen terechtkunnen met vragen over het nieuwe coronavirus. Dat meldt minister Bruno Bruins (Medische Zorg).

Volgens de bewindsman leven er veel vragen over het coronavirus. Veel informatie is al te vinden op de website van de rijksoverheid, maar wie graag iemand aan de lijn wil krijgen kan in de loop van de middag terecht op het publieksinformatienummer 0800-1351.

De wachttijden bij de telefoon lopen inmiddels op. De GGD heeft extra mensen ingezet.

Voorzorgsmaatregelen

Tijdens de persconferentie werd gemeld dat mensen zonder klachten niet binnen hoeven te blijven. Wel is het verstandig voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals niezen in een zakdoek en vaak je handen wassen met zeep. Ook is het aan ieder zelf om te besluiten naar een groot evenement te gaan.

Er werd benoemd dat het op dit moment sowieso griepseizoen is. Mocht iemand ziek worden, dan is de kans groot dat het om een gewone griep gaat.