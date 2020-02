Vrouw in Tilburg gewond na neerstorten gevel van veertien hoog

Zanger, acteur en presentator Bob Fosko is overleden. Fosko, wiens eigen naam Geert Timmers luidt, was ernstig ziek en overleed vrijdag in het bijzijn van zijn naaste familie, zo heeft de familie zaterdag aan het ANP laten weten. Hij was 64 jaar.

Fosko was zanger van de band de Raggende Manne, bekend van het nummer Poep in je hoofd. Ook figureerde Fosko in campagnespotjes van de SP en was hij een van de creatieve breinen achter Hakkûhbar, de groep die in 1996 een nummer 1-hit scoorde met het lied Gabbertje. Fosko speelde ook in diverse tv-series. Een van zijn laatste rollen was die van kok in de televisieserie Het geheime dagboek van Hendrik Groen.

Slokdarmkanker