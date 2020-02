Vreemde prijsstijgingen en stilte; wat is er met Coolblue aan de hand?

'Alles voor een glimlach', dat is al jarenlang de vaste slogan van de populaire Nederlandse webwinkel Coolblue. Deze glimlach op het gezicht lijkt in de afgelopen dagen echter te zijn ingeruild voor kaken stijf op elkaar.

Prijzen die door het plafond schieten, affiliatelinks van aangesloten webwinkels die niet werken en klachten van klanten die hen hierop wijzen. De Rotterdamse webwinkel die normaal zo geroemd wordt om zijn open kaart en mediagenieke optredens is al dagenlang stil, meldt RTL Z.

Peperdure producten

Bij meerdere consumenten vallen onverklaarbare prijsstijgingen in het assortiment op. De adviesprijs op de officiële site van Apple van een iPhone 11 Pro: Midnight Green is 1159 euro. Op de site van de webwinkel kost deze telefoon op dit moment maar liefst 1275 euro.

Een Sony Playstation 4 kost bij de meeste webwinkels op dit moment rond de 250 euro, de Rotterdamse webwinkel vraagt hier op dit moment 318 euro voor. De robotstofzuiger iRobot Roomba 960 kost 148 euro meer dan de adviesprijs en de Philips-televisie met het modelnummer 55OLED854-televisie is 1899 euro terwijl dit bij concurrenten slechts 1789 is.

Hoewel de communicatieafdeling van het bedrijf niets van zich laat horen, vertelt de klantenservice via sociale media dat het inderdaad kan gebeuren dat de aanschafprijzen automatisch fluctueren op de site. Niet alleen in Nederland, maar ook in België vallen de opmerkelijke stijgingen op.

Omdat een officiële reactie al een paar dagen lang uitblijft, is een behoorlijke geruchtenmolen op gang gekomen. Zit Coolblue in financiële nood? Hebben ze last van leveringsproblemen vanwege de COVID19-epidemie in China? Is de winkel slachtoffer van een cyberaanval? Heeft de site kuren? Is het bedrijf overgenomen door Amazon? Of is het allemaal een bizarre PR-stunt?

Out of the Blue verdwenen

Wat de zorgen extra vergroot maakt is het out of the blue verdwijnen van affiliate-links. Dit soort links worden door kleinere webwinkels gebruikt om hun producten op een groter platform aan te bieden in ruil voor een commissie.

Normaliter staan de prijzen van Coolblue ook op de pricewatch van Tweakers. Ook hier is de webwinkel inmiddels niet meer terug te vinden. Bij consumentenplatform Kieskeurig zijn ze wel vindbaar, maar hier vallen ze vooral op vanwege de veel hogere bedragen dan de rest.

Een faillissement lijkt erg onwaarschijnlijk aangezien een aantal dagen geleden nog bekend werd gemaakt dat er over 2019 een nettowinst van 15,2 miljoen euro was gemaakt. 'Beginbaas' Pieter Zwart vertelde in een filmpje graag uit te willen bereiden met nieuwe 'stenen' winkels.

Volgens bronnen binnen Coolblue zou de winkel met de actie 'verkopen willen temperen' vanwege de aanhoudende COVID-19-epidemie in China, meldt RTL Z aan het begin van de avond. Door de lockdown daar staat de productie van veel artikelen stil met voorspelde leveringsproblemen als gevolg.

Om lege schappen te voorkomen zou de winkel bewust marketing, affiliatelinks uitschakelen en prijzen aan te passen zodat 'de schuren tot aan de nok toe gevuld worden'.

Geruchten en speculatie

De reactie van investeerder HAL, die voor 49 procent eigenaar is van de webwinkel, zorgde maandagmiddag voor nog meer vraagtekens. In een reactie aan RTL Z laat HAL weten dat de 'mensen die over Coolblue gaan allemaal met vakantie zijn'.

Op sociale media werd over de rol van het Amerikaanse Amazon in dit verhaal gespeculeerd. De grootste internetwinkel op aarde gaf eind vorig jaar aan ambities te hebben om dit jaar ook op de Nederlandse consumentenmarkt te gaan opereren. Dit is echter niet meer dan een gerucht.

Dat er in elk geval íets gaande was, bewees ook de Coolbluevlag op het hoofdkantoor bij Rotterdam Centraal. Deze hing om onduidelijke redenen maandagmiddag op halfstok, meldt weblog GeenStijl. Maar gezien de bevestigde temperstrategie betrof dit waarschijnlijk wél een geintje tenzij ze daar iets weten wat op dit moment niet wereldkundig is gemaakt.