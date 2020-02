Vliegtuig schiet van landingsbaan Istanbul en breekt

Infectie van coronavirus kan ook van moeder op nog ongeboren kind.

In de Chinese metropool Wuhan is een baby gediagnosticeerd met het coronavirus, slechts 30 uur nadat het geboren was. De moeder van de geïnfecteerde baby testte positief op het virus voordat ze beviel. De baby is voor zover bekend de jongste persoon die geïnfecteerd is. Medici zeggen in Chinese media dat de infectie een geval kan zijn van „verticale overdracht”. Een moeder geeft dan het virus door tijdens de zwangerschap, bevalling of onmiddellijk na de geboorte. De pasgeborene had geen koorts of hoest, maar was kortademig en vertoonde afwijkingen in de leverfunctie. „Hierdoor weten we dat we extra aandacht moeten besteden aan deze nieuwe route van coronavirus-overdracht.”

Het besmette kind, van wie het geslacht niet is onthuld, is zondag in Wuhan geboren en vervolgens overgebracht naar het Wuhan Children's Hospital, dat door de regering is aangewezen om alle besmette kinderen te behandelen. „De toestand van de drie dagen oude baby is stabiel en wordt nauwlettend gevolgd", meldde het ziekenhuis woensdag via social media.