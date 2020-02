Vliegtuig met 15 Nederlanders vertrokken uit Wuhan

Vijftien Nederlanders zijn in de nacht van zaterdag op zondag om 02.30 uur (Nederlandse tijd) per vliegtuig vertrokken uit de Chinese stad Wuhan in de provincie Hubei.

Ze worden geëvacueerd vanwege het coronavirus. Twee van hen hebben ook hun Chinese partner meegenomen, zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Nederlanders komen zondagavond aan. In de loop van de middag hoopt het ministerie meer duidelijkheid te hebben over de precieze aankomsttijd.

Niemand ziek

Aan boord zijn er ook ruim vijftig andere Europese burgers, waaronder Belgen, Denen, Tsjechen en Slowaken. Het vliegtuig zal landen op de Belgische luchtbasis Melsbroek. Iedereen wordt per bus of vliegtuig vanuit daar naar hun thuisland gebracht. Volgens de Belgische minister van Volksgezondheid is niemand van de evacués ziek. Mochten er toch nog mensen ziek worden, dan worden ze geïsoleerd van de rest van de groep.

De Nederlanders die terugkomen, moeten veertien dagen in quarantaine. Waar ze in afzondering gaan, wordt van geval tot geval bekeken. Dat hoeft volgens het kabinet niet per se in een ziekenhuis.

Eerste slachtoffer buiten China

Wuhan is de bron van de uitdijende corona-virusepidemie. Inmiddels zijn er meer dan 300 doden en 14.500 mensen besmet. Ongeveer 500 mensen verkeren in levensgevaar.

Op de Filipijnen is volgens het ministerie van Volksgezondheid van het land voor het eerst iemand aan het virus overleden buiten China. Het gaat om een 44-jarige man, die afkomstig is uit Wuhan. Hij was een van de twee mensen op de Filipijnen die zijn getroffen door het coronavirus.