'Virus doet wat met je, ook als je het niet hebt'

Ook als je het niet hebt, doet het coronavirus wat met je, vertelt Peter uit Hongkong vanuit Thailand.

Als hij mensen op straat Mandarijn hoort praten en dus ‘main Chinese’ zijn, dan loopt hij er toch even met een bescheiden boogje omheen, en met hem vele anderen. Ja, dit virus doet wel wat met je, ook als je het niet hebt. Peter woont in Hongkong en zit voor een paar dagen in het Thaise Chiang Mai, normaal gesproken een geliefd vakantieoord voor onder meer vele Wuhan-Chinezen. „Het is nu bijna leeg, maar de paar die er nog zijn, zullen nog wel even blijven. Die gaan nu heus niet terug.” Het is geen leuke tijd, ook niet in Hongkong. „Het gedoe met dat virus beïnvloedt alles. Iedereen blijft het liefst thuis en in het ov is heel rustig.” Hij heeft toevallig nét een mail gestuurd aan het vervoersbedrijf met de vraag of de buschauffeurs niet gewoon overal kunnen stoppen. „De bus stopt nu namelijk bijna nergens meer, omdat mensen niet meer op de knopjes durven te drukken.”

Maskers

In Hongkong, waar tijdens de SARS-uitbraak in 2002-2003 ruim 300 mensen omkwamen, is de teller van het aantal besmettingen de twintig gepasseerd, in elk geval een persoon is al overleden. De mensen hebben dat andere virus nog in het achterhoofd en op de ‘save HK now’-demonstraties na, met als inzet het sluiten van de grenzen om het virus in te dammen, is in de stad weinig te doen. Alle locals en Aziatische mensen dragen een mondkapje, hij niet, zijn andere westerse vrienden ook niet. „Als je hier iemand zonder ziet, is dat negen van de tien keer een westerling. Het heeft mijn inziens volstrekt geen zin om het te dragen, je moet gewoon zorgen voor een goede persoonlijke hygiëne en vaak je handen wassen.” Dat deed-ie altijd al wel, en angstig is hij niet, al voelde hij zich vorige week wel ietwat ongemakkelijk. Peter stond in een dierenkliniek om speciaal voer voor zijn katten „die aan de dunne waren” te kopen, toen de verkoopster vroeg of hij het de volgende keer niet via internet kon bestellen. „We willen het aantal mensen zonder masker reduceren, zei ze. Mensen zoals ik dus en toen kon ik het niet nalaten te zeggen dat het helemaal niet zo gezond is om en masker te dragen, alleen als je echt ziek bent. Maar daar verschillen de meningen over.”

Over die maskers gesproken: al zou hij ze willen kopen, ze zijn overal uitverkocht. „Mijn pa in New York heeft nog een pak bij Amazon op de kop kunnen tikken en opgestuurd, maar max eentje per klant.” Ook zijn dochter die in Londen studeert heeft een bestelling richting paps en mams in Hongkong op de bus gedaan. Zijn vrouw moest ze verplicht dragen wanneer ze op bezoek ging bij haar zieke moeder, „regels van het tehuis, maar buiten deed ze dat ding snel weer af.”

Toiletrolschaarste

In verschillende media werd gesproken over dikke chaos en toestanden in de supermarkten in Hongkong, waar de rijst en toiletrollen niet meer zouden zijn aan te slepen, maar over die laatste hoeft hij zich in elk geval geen zorgen over te maken, knipoogt hij. „Ik heb een watertoilet, dat is veel hygiënischer.” Zijn vrouw belde net trouwens de laatste status door, vertelt hij nog snel even tot slot. „Ze mag het tehuis helemaal niet meer in en moet alle spullen bij de voordeur afgeven. Dat geldt voor alle bezoekers.” Ze kan haar moeder nu dus niet zien, ongeacht haar slechte toestand. „Bizar toch hoe ver het al gaat? En het einde is nog lang niet in zicht.”