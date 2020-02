Vier boeren aangehouden tijdens protest in Den Haag

Welk lied gaan we het meeste horen deze carnaval? Wordt het een feestplaat van Snollebollekes, de viralhit van Lamme Frans, de lofzang op de frikadel of toch de folky sjoenkelballad van het Limburgse duo Spik & Span?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de plek waar je carnaval gaat vieren. Want er zijn immense verschillen tussen de viering van het volksfeest in Limburg en Noord-Brabant. Zelfs binnen die provincies kan het per gemeente verschillen welke liedjes er worden gedraaid. „Het Brabants carnaval is meer gelieerd aan feestmuziek, zoals Snollebollekes en het aprèsskigebeuren zoals we dat kennen uit Duitsland en Mallorca”, aldus Henk Hover, programmamaker en muziekredacteur van de Limburgse regionale omroep L1. „Het Limburgse vastelaovend is meer geënt op het Duitse carnaval, zoals ze dat vieren in het Rijnland en Keulen, dus de muziek is ook meer daaraan gekoppeld.” Bovendien zul je carnavalsplaten van André van Duin of Gebroeders Ko niet horen onder de provinciegrens bij Eindhoven. „In Limburg moet je echt niet aankomen met Nederlandstalige carnavalsmuziek; het moet dialect zijn.”

Vrolijke potpourri