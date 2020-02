Veilig geluidsniveau bij concerten? 'Alleen met oordopjes'

Ga je dit weekend naar een concert of technofeestje? Alleen als je oordoppen draagt, is het maximale geluidsniveau van 103 decibel bij concerten in Nederland veilig.

Bij het opstellen van de norm van 103 dB is uitgegaan van gehoorbescherming, bevestigen het ministerie van VWS en de brancheverenigingen en deskundigen op het gebied van gehoorschade aan Nieuwsuur. Bij de voorlichtingscampagne I love my ears over gehoorbescherming wordt dit niet verteld.

Veel meer gehoorbeschadiging

Het aantal (jonge) mensen dat last heeft van gehoorbeschadiging neemt al jaren toe. Daarom maakte het ministerie van Volksgezondheid in 2014 voor het eerst afspraken met de evenementenindustrie om het geluidsniveau bij concerten en festivals te beperken. In 2018 maakte staatssecretaris Paul Blokhuis nieuwe afspraken: het geluidsniveau mag gemiddeld maximaal 103 dB per kwartier zijn. Maar er wordt dan wel van uitgegaan dat bezoekers oordoppen dragen, die 15 dB van dit niveau dempen.

Audioloog Jan de Laat schreef mee aan het RIVM-rapport dat hierover uitkwam. „Het niveau van 103 dB is al best wel hoog. Het is acceptabel in die zin dat als je eraan bent blootgesteld je - met gehoorbescherming - nog redelijk veilig bent. Die gehoorbescherming is dus wel echt nodig."

Piep zegt al iets

„Als je na het luisteren een piep of gesuis in je oor hebt, dan is dat direct een teken dat er een beschadiging is,” vertelde KNO-arts Jan van der Borden eerder aan Metro. De piep die je hoort, dat is eigenlijk de pijn in het slakkenhuis, de binnenkant van je oor.

Van der Borden: „Vergelijk het met een brandwond aan je hand. Als dat pijn doet denk je ‘auw, dat moet ik niet meer doen.’ De piep in je oor is hetzelfde, alleen er zijn geen medicijnen of reparaties om het beter te maken.” Ook al trekt de piep soms weg, diep in je oor geneest het nooit helemaal en de schade bouwt zich op.