Veel buien en code geel door harde windstoten

Het is weekend en dat lijkt de laatste tijd het recept voor stormachtig weer met flinke plensbuien. Zaterdag is het raak en het KNMI verwacht veel buien met lokaal kans op een onweers- of hagelbui.

In heel Nederland is in de middag code geel actief door harde windstoten. Het wordt maximaal 12 graden.

Groot buienfront

’s Ochtends laat de zon zich her en der nog volop zien, maar in de middag trekt er een actief buienfront over het land. Lokaal kan het gaan hagelen en onweren en is er kans op windstoten tot 90 kilometer per uur.

Het KNMI heeft daarom tussen 14.00 en 18.00 code geel afgegeven. In de kustgebieden gaat de weercode al om 12 uur in en is deze tot acht uur ’s avonds van kracht. In de nacht van zaterdag op zondag blijft het waarschijnlijk grotendeels droog. De voorspelling voor zondag? Grijs en regenachtig: ideaal weer voor een seriemarathon.