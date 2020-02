Trump kreeg stiekem bloemkool door zijn aardappelpuree

Alle gerechten op het menu vegetarisch, maar wel net zo smaakvol als anders. Het KFC-restaurant op het Binnenwegplein 68 in Rotterdam heeft de wereldwijde primeur: tijdens de Nationale Week Zonder Vlees is deze KFC volledig kiploos. En in alle Nederlandse filialen staat vanaf die week (9-15 maart) de vegetarische burger vast op de menukaart.

Een kiprestaurant is niet het eerste waar je aan denkt als je als vegetariër een hapje wilt eten. Want hoewel Colonel Sanders, die Kentucky Fried Chicken in 1952 oprichtte, ooit al zei ‘KFC is er voor iedereen’, heeft hij toen naar alle waarschijnlijkheid niet kunnen bedenken dat zijn keten ooit kiploze producten zou gaan verkopen. De combinatie van dit soort restaurants en vega werd lang niet als heel logisch gezien, maar intussen biedt menig etablissement een vegetarische - of zelfs vegan - optie aan. Want, vega of niet, iedereen houdt van lekker.

Naar origineel recept