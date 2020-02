Trump bood Assange gratie als hij zou meewerken over e-maillek

De Amerikaanse president Donald Trump heeft WikiLeaks-oprichter Julian Assange gratie aangeboden als hij zou verklaren dat Rusland niets te maken had met de publicatie van WikiLeaks-e-mails van de Democratische partij. Dat bleek bij een hoorzitting voor de rechtbank in Londen woensdag.

Assange verscheen op de zitting via een videolink vanuit een gevangenis in Londen, terwijl advocaten de gang van zaken van de hoorzitting van volgende week bespraken. De rechtbank moet beslissen of hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Tijdens de hoorzitting van woensdag sprak Assange alleen om zijn naam en geboortedatum te bevestigen.

Getuigenverklaring

Voor de rechtbank verwees de advocaat van Assange, Edward Fitzgerald, naar een getuigenverklaring van het voormalige Amerikaanse Republikeinse congreslid Dana Rohrabacher, die Assange in 2017 had bezocht. Die had gezegd dat hij door de president was gestuurd om gratie te verlenen.

Het pardon zou komen op voorwaarde dat Assange zou verklaren dat de Russen niet betrokken waren bij het e-maillek dat Hillary Clintons presidentiële campagne in 2016 schade toebracht, aldus de verklaring van Rohrabacher.

Verzinsel

Een woordvoerster van het Witte Huis, Stephanie Grisham, ontkende de bewering later op de dag. „De president kent Dana Rohrabacher nauwelijks, behalve dat hij een ex-congreslid is. Hij heeft nog nooit met hem over dit onderwerp of welk onderwerp dan ook gesproken. Het is een compleet verzinsel en een totale leugen,” zei ze.

Assange bracht zeven jaar door in de ambassade van Ecuador in Londen voordat hij er in april uit werd gehaald. Hij wordt in de Verenigde Staten gezocht voor achttien aanklachten, waaronder samenzwering om overheidscomputers te hacken en overtreding van een spionagewet. Hij kon tientallen jaren in de gevangenis belanden als hij daar wordt veroordeeld.