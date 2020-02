Transgender wil excuses voor verplichte sterilisatie

De als man geboren Willemijn van Kempen wil erkenning van de overheid voor het leed wat haar is aangedaan omdat ze zich verplicht moest laten steriliseren om vrouw te mogen worden. Dat stond tot 2014 in de wet.

„Mensen moeten weten dat dit is gebeurd en het had niet mogen gebeuren’, zegt de Limburgse in de Volkskrant. Daarom eist ze erkenning. Met steun van vijftien medeaanklagers, vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann en Transgender Netwerk Nederland wil ze de overheid bewegen publiekelijk excuses te maken.

Zelfbeschikking

Van Kempen zegt het niet alleen te doen voor de transgenders zoals zij, van wie de vruchtbaarheid en zelfbeschikking is ‘afgenomen’. Maar ook voor hen die vanwege dat traject besloten om niet in transitie te gaan. En dat lijken er veel: voor de wijziging van de Transgenderwet in 2014 lieten jaarlijks gemiddeld 83 mensen het geslacht in hun paspoort aanpassen, in 2014 waren dat er 770. Sindsdien ligt het aantal rond de 540 per jaar.

Van Kempen was liever niet met haar verhaal naar buiten getreden, zegt ze in de krant, maar ze voelt zich verplicht. „Het liefst schik ik het in der minne met de staat. Maar ik doe wat nodig is. Ik ben geen opgever."