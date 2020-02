Tinder is zó vorig decennium, date nu offline met Jenga!

Single-expert Sanne de Groot bedacht een offline datingconcept, waar een potje Jenga en ‘kletspotten’ centraal staan. Een soort speeddaten, „maar dan véél leuker."

Haar collega’s roepen vaak dat ze wel mee zouden willen kijken, als ze op date gaat. Wat ze dan zouden zien? In elk geval Sanne met een rosé en Speed. Het kaartspel dan, want ze is dol op spelletjes en ze zijn ook nog eens van toegevoegde waarde op een date, zo stelt ze. „Je weet meteen of iemand pit heeft.” Al heeft ze de liefde nog niet gevonden, spelletjes en Sanne de Groot (33) zijn een gouden combinatie en begin dit jaar bedacht ze offline datingconcept SizzL, dat vrij vertaald ‘geknetter’ betekent, of nog vrijer: het omvallen van houten Jenga-stenen, iets wat tijdens haar ‘datenights’ bijna niet te horen is door alle gesprekken die tijdens het spelen ontstaan. Dat het aanslaat, bleek al tijdens de eerste edities die meteen vol zaten en waarna nog steeds mensen met elkaar aan het daten zijn. „Geef ik trouwens ook tips voor op m’n Insta, voor leuke dateplekken.”

Laatbloeier

Ze is „al heel lang” vrijgezel, vertelt ze opgewekt. Zeker wel een jaar of zes, maar eigenlijk heeft ze nog nooit een echte lange relatie gehad, blikt ze terug op haar liefdesleven dat begon op haar 21ste , met een vakantieliefde in Australië. „Ik ben een laatbloeier”, haalt ze haar schouders op, „maar het was prachtig en daarna ging ik steeds meer op mannenpad.”

Sanne noemt zichzelf inmiddels een single-expert en hoe je dat precies wordt? Ze moet even lachen, „door heel veel te daten!” En veel verhalen uit te wisselen met andere vriendinnen. Toyboy, de sportschoolman, rasta, horlogeman (de jongen die z’n horloge was vergeten), de danser: zij en haar vriendinnen geven hun dates bijnamen. Of mooiboy die boringboy werd. „Hij was zó mooi, maar zó saai.” Ze kon het bijna niet geloven en sprak nog een paar keer met hem af, „Maar hij bleef saai... Zonde.”

Catfish

Ruim veertig dates rijker, is ze minstens de helft aan illusies armer. Want dat het (iemand) vaak anders is dan het lijkt, heeft ze meermaals ervaren. Zo stond ze ooit te wachten op haar Tinderdate bij café De Kroon, maar dat het allesbehalve haar prins op het witte paard was, zag ze al meteen toen hij aan kwam lopen. Nog net geen complete catfish, „maar hij leek nou niet bepaald op de foto.” Lang verhaal kort, of lange date nog korter: „ik heb hem meteen verteld dat het van mij niet zo hoefde. ‘Oké, prima’, antwoordde hij, ‘doei’.”

Ze heeft Tinder wel zo’n beetje uitgespeeld en ze gaat liever naar een urban-feestje, „met een goede beat.” Een muurbloempje is ze niet en als ze een leuke jongen in haar grijs-blauwe vizier krijgt, kunnen zomaar de vier woorden uit haar mond komen rollen. „Leuk haar heb je.” Mensen zouden elkaar eens wat vaker aan durven spreken, ook op niet-uitgaansplekken. „Iedereen ziet in de supermarkt of op straat toch wel eens een leuk iemand lopen?” Of bij de ondergrondse vuilcontainer, ondervond ze laatst nog aan den lijve. „Hé hallo, wie ben jíj? dacht ik toen ik m’n zakken erin gooide en een buurman zag staan.” Ze durfde hem niet aan te spreken. Jammer wel, en met een knipoog: „hadden we nu misschien onze gezamenlijke vuilnis kunnen weggooien.”

Vrijgezellen zijn Tinder en andere online concepten zat aan het worden, merkte ze in haar omgeving en speeddaten is „veel te stijf en sollicitatieachtig”. De Utrechtse die organiseren als tweede natuur heeft en ook het daten aardig onder de knie heeft, besloot de twee te combineren en vond na een rondje Google ‘Jenga-dating’ en wist meteen: ja, ik wil dit. Voor de spelhaters -of mensen met houtallergie- onder ons, bedacht ze er ‘Flirty 30 Seconds’ -variant op het populaire 30 Seconds- en ‘de kletspot’ erbij, waar je middels vragen de ander leert kennen en struinde een nacht lang internet af voor originele vragen, zoals: Liever direct zijn of politiek correct? Heb je ooit iets illegaals gedaan? „In elk geval geen standaard vragen, zoals wat voor werk doe je?”

Sanne de Jong bedacht SizzL

Minder YOLO?

Ze is nu nog in loondienst bij een psychiatrische instelling waarvoor ze personeelstrainingen organiseert, maar hoopt binnen een jaar echt volle bak bezig te kunnen met haar SizzL, waarvoor het volgende event komende zondag gepland staat. Er zijn verschillende leeftijdscategorieën, 25- 34 en 30-40 bijvoorbeeld, en er staan ook events tot en met 68 jaar gepland. Hoe jonger, hoe meer animo, merkt ze in de aanmeldingen, ook van jongens, „de mannen gaan als een malle.” Iets wat bij andere date-events nog weleens een dingetje is, en ook bij ‘haar’ 35-plussers trouwens. Ze weet niet waar dat aan ligt. „Hoe ouder, hoe minder YOLO?”

Niet settelen voor minder, is ten slotte haar liefdesleven(s)motto en waarom zou ze ook: het vertrouwen dat die ene op een goeie dag -of nacht- op haar pad komt, is er volop, al is ze nu veel te druk met haar SizzL, „ik denk niet eens dat ik hem zou herkennen als-ie voor m’n neus zou staan.” Het is ook echt niet zo dat ze zomaar met iedereen date, zo luidt haar laatste ‘update’. „Hij moet wel iets interessants hebben, en van spelletjes houden.”