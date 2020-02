Tiener helemaal klaar met influencende moeder

Als tiener kan het leven soms best pittig zijn. Pa die je date bekritiseert, ma in haar huispak die je afzet op school. Sommige tieners schamen zich af en toe best even voor hun ouders.

Dat is allemaal vrij normaal. Maar de eerste generatie kinderen van mama-bloggers, heeft iets meer reden tot klagen. Eén van die kinderen, inmiddels een tiener, went zich tot het forum Reddit, waar beklag wordt gedaan over een influencende moeder.

Ongevraagde roem

De tiener is namelijk he-le-maal klaar met het ge-Instagram van ma-lief. Het kind is altijd groot onderdeel geweest van moeders social media-strategie. In het AITA-gedeelte van het forum - een afkorting voor Am I the Asshole - vraagt de puber anoniem om advies. „Mijn moeder is aardig beroemd op Instagram en als blogger”, schrijft de tiener. „Ze had een mama-blog en daar waren mijn zusje en ik toen we opgroeiden natuurlijk nauw bij betrokken.”

Leuk, die ongevraagde roem, maar niet heel handig. „Dat is klote, want elke keer als iemand mijn naam googelt, komt dit naar boven. Of ik nu een baan zoek of aan het daten ben.” Om de ellende een beetje te verzachten, vooral de eindeloze stroom foto’s frustreert de auteur, heeft de ongewilde beroemdheid een speciale trui laten maken. „Ik heb truien laten maken waar quotes als 'No photos' 'no videos' 'I do not consent to be photographed' 'no means no' 'respect my privacy' 'no cameras' 'no profiting off my image' opstaan.”

Niet altijd op de foto

Hoe oud de tiener precies is, is niet duidelijk. Wel schrijft de persoon dat zuslief ook een trui heeft gekregen. „Ze is negen en ze wil inmiddels ook niet altijd meer op de foto.” Het lijkt ook hoognodig, de auteur vervolgt dat moederlief weigert de privacy van haar kinderen te respecteren. De schrijver claimt dat ze haar kinderen manipuleert zodat ze semi-per ongeluk toch akkoord gaan met het posten van de foto. Ook dreigt ze met een teruglopend inkomen als de kinderen niet op de foto willen.

De schrijver is er helemaal klaar mee en heeft moeder gevraagd om alle foto’s en naamsvermeldingen te verwijderen. „Ik ben zo overstuur. Mijn moeder is ook woedend, omdat ik mijn nieuwe trui elke dag draag. Ze is kwaad dat ik ‘m niet uit wil trekken en vindt het ongepast dat ik ‘m naar bepaalde gelegenheden draag.”

Tips van volgers van het topic, zijn er gelukkig ook. Eén iemand oppert dat de auteur een blog moet beginnen over de moeilijkheden als kind van een influencer.