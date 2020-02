Taghi getipt over politie-operatie

De GGD Zuid Limburg houdt goed in de gaten of het nieuwe coronavirus verspreid wordt als gevolg van carnaval. Het echtpaar dat in het universiteitsziekenhuis van Düsseldorf is opgenomen met het coronavirus, heeft onlangs nog deelgenomen aan carnavalsactiviteiten in hun woonplaats Gangelt, pal aan de Limburgse grens bij Schinveld.

Hoofd infectieziektebestrijding Christian Hoebe van de GGD Zuid Limburg zei woensdag dat carnaval 'een ongunstige factor' is. „Het is moeilijk te achterhalen of daar ook Nederlanders bij de feesten waren. Daarom houden we dit goed in de gaten."

De Duitse GGD onderzoekt of tijdens carnaval mensen in Gangelt besmet zijn geraakt, aldus Hoebe. De besmette man had volgens media onlangs een carnavalszitting bezocht in het dorpje Langbroich in de gemeente Gangelt. Het 'Gesundheitsamt' in Heinsberg doet woensdag een oproep aan iedereen die ook bij deze 'Kappensitzung' was, zich te melden. Volgens de media heeft de man buiten dit niet aan andere carnavalsactiviteiten zoals straatcarnaval meegedaan.