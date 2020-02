Storm Dennis zaterdagavond los, wel warm

Donderdagavond werd in het NTR-programma Danny op straat het woord gegeven aan pedoactivist Nelson Maatman. Maatman wil een politieke partij oprichten en pedoseksualiteit legaliseren.

De reacties op social media na de uitzending logen er niet om. Zo was te lezen: ‘Ik kijk nu #dannyopstraat. Het is nog maar vijf minuutjes bezig en ik heb nu al een brok in mijn keel van woede. Ik zou graag nog wel meer willen zeggen over deze gekken, maar dat is helaas verboden’, ‘Nelson je bent hartstikke ziek! Echt laat je opnemen’ en ‘Ik wil de wereld verbeteren door pedofilie te legaliseren? Wat een monster met dit denkbeeld’.

Maatman zei in het programma dat seks met kinderen niet vreemd is. Hij heeft het liefst seks met jongens ‘als dat ook hun wens is’ tussen de vier en veertien jaar oud. „Ik wil dat iedereen in Nederland gelijk is, dat het vrije woord wordt gerespecteerd en dat kinderen ook gewoon rechten krijgen en niet meer als tweederangsburgers worden behandelt. Iedereen mag over zijn eigen lichaam beschikken, ook kinderen”, aldus Maatman.