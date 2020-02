Storm Ciara veroorzaakt veel vernieling

Storm Ciara raast met windstoten boven de honderd kilometer per uur door ons land en brengt aardig wat vernieling met zich mee. Onder andere het treinverkeer en autoverkeer zijn hier de dupe van.

Voor het tweede deel van zondagmiddag geldt code oranje, zo had het KNMI zaterdag al afgekondigd. Storm Ciara is duidelijk aanwezig en brengt aardig wat vernieling met zich mee. De telefoons bij de landelijke meldkamer staan dan ook roodgloeiend. Bellen er normaal gesproken op een zondag zo'n honderd mensen per kwartier naar 112, waren dat er tijdens de storm rond de driehonderd, meldde een woordvoerder van de politie.

De zuidwesterstorm is dan ook zwaarder dan verwacht. Op de Noordzee werd volgens Weeronline op verschillende plaatsen windkracht 11 gemeten. Eerder werd er uitgegaan van een storm met ruim windkracht 10. Op Vlieland was tussen 12.00 en 13.00 de windkracht gemiddeld 10. De zwaarste windstoot op het eiland had een snelheid van 129 kilometer per uur. Dat is de zwaarste windstoot die tot nu toe tijdens deze storm in Nederland op het land is gemeten.

Treinen

Op diverse plaatsen in het land is er schade op het spoor door omgewaaide bomen, wat veel vertraging oplevert voor reizigers. Prorail en NS besloten zaterdag dat de treinen in principe volgens de geplande dienstregeling zouden rijden, maar dit verliep toch niet zoals gewenst. Op meerdere trajecten moest het treinverkeer worden stilgelegd. Ook de bovenleidingen waren slachtoffer van de wind, vanwege voorwerpen die erop waaiden.

Tussen Eindhoven en Helmond reed een trein tegen een omgewaaide boom op het spoor. Niemand raakte gewond, maar de schade is aanzienlijk. Het treinverkeer is voor meerdere uren stilgelegd. Ook de Intercity van Amsterdam naar Berlijn reed net over de grens, tussen Bad Bentheim en Rheine, op een boom. Daarbij is niemand gewond geraakt.

Omgewaaide bomen

De ANWB moest reizigers zondag adviseren niet de weg op te gaan, vanwege vele meldingen over afgewaaide takken en omgewaaide bomen op de wegen. Vooral op dijken en bruggen heeft het verkeer veel last van de harde wind. Bij de Rijkswaterstaat kwamen er zondag ontzettend veel meldingen binnen over omgewaaide bomen. Zo vielen er op het Schenkviaduct in het centrum van Den Haag twee bomen om. Niemand raakte gewond. Ook bij de ambassade van Zuid-Afrika waaide aan de Wassenaarseweg in Den Haag een grote naaldboom op een rijdende auto. De inzittenden kwamen met de schrik vrij.

Ook het vliegverkeer kon grotendeels niet doorgaan zondag. Aan het begin van de middag waren er al 120 vluchten geannuleerd door de storm. Hierbij gaat het om zowel inkomende als uitgaande vluchten.

In Rotterdam liep een aantal huizen grote schade op. Door de storm is er een stuk dak losgewaaid, waardoor de bewoners van zeker vier woningen ergens anders moesten worden opgevangen. Het dak is niet weggewaaid, maar ligt wel los.