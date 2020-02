Stijging doden coronavirus: ruim 200 in één dag

Het coronavirus heeft woensdag in een dag tijd 242 mensenlevens gekost in Hubei. Ook het aantal nieuwe gevallen is explosief gestegen.

Bij 14.840 mensen werd het virus vastgesteld, volgens lokale autoriteiten uit China. Dat aantal zou zo hoog zijn omdat er een nieuwe methode gebruikt wordt in de provincie om te kijken of het virus aanwezig is. De besmetting wordt in de provincie niet meer pas vastgesteld als er een positieve uitslag is, maar al op basis van ernstige symptonen.

Bijna 60.000

De teller staat daarmee op 48.306 besmettingen, schrijft het provinciebestuur. Sinds de uitbraak in Hubei zijn daar 1355 mensen gestorven. In heel China zijn bijna 60.000 besmettingsgevallen bekend. Aan het begin van de week waren Chinese wetenschappers voorzichtig positief over het tempo waarin het aantal doden en besmettingen steeg. Zo vielen er op dinsdag 97 slachtoffers - maandag waren dat er 108.

Donderdag overleggen de EU-ministers van Volksgezondheid in Brussel over het virus en hoe nu verder. Minister Bruns is daar ook aanwezig.

Minister Bruno Bruins. /ANP

Hulplijnen

In China zijn in korte tijd zo'n 300 telefonische hulplijnen opgezet voor mensen die last hebben van geestelijke problemen en angstgevoelens vanwege het nieuwe coronavirus. Miljoenen mensen maken zich ernstig zorgen over de besmettelijke ziekte, terwijl ze al lange tijd thuiszitten om besmetting te voorkomen. De hulplijnen worden overspoeld met telefoontjes, in een land waar gemiddeld twee psychiaters zijn voor elke 100.000 mensen.

De lijnen zouden in veel gevallen opgezet zijn vanuit universiteiten en medische instanties. Medici zijn blij met het toenemende aantal meldpunten, maar waarschuwen ook voor onofficiële gesprekslijnen die worden gerund door vrijwilligers zonder kennis over psychische problemen. „Het kan traumatiserend zijn als je steun vraagt maar niet de juiste antwoorden krijgt", zei een vrijwilligster uit Seattle die werkt bij een van de hulplijnen.