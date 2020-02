Steeds meer problemen in kwetsbare wijken

In Nederlandse kwetsbare wijken nemen problemen steeds meer toe. Mensen voelen zich onveiliger en de overlast wordt groter. Veel buurten staan op het punt te veranderen in probleemgebieden als nu niet wordt ingegrepen.

Dat staat in het onderzoek Veerkracht in corporatiebezit, dat is uitgevoerd in opdracht van de koepelorganisatie voor woningcorporaties Aedes. Steeds meer mensen met uiteenlopende sociale problemen wonen in dezelfde wijk. Daarbij gaat het onder meer om bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een lichte verstandelijke beperking of met psychiatrische problemen.

Tijd voor actie

Volgens de studie blijft de instroom van mensen met een laag inkomen in wijken met corporatiewoningen groeien. Daar komt bij dat huurders met een hoger inkomen steeds vaker de wijken verlaten.

„Het is nu tijd voor gezamenlijke actie om een tweedeling in wijken te voorkomen", aldus Aedes-bestuurslid Hester van Buren. De corporaties roepen de overheid onder meer op de markttoets af te schaffen, zodat woningbouwverenigingen ook huizen met een middenhuur kunnen bouwen in wijken waar nu te veel sociale huurwoningen staan. Ook pleiten de corporaties voor goede zorg en begeleiding van kwetsbare huurders.