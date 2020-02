Slechtziende treinreiziger kan vertraging nu ‘zien’

Met de app NS-Perronwijzer wordt het reizen per trein voor blinden en slechtzienden een stuk gemakkelijker gemaakt.

Met de app kunnen zij achterhalen of de gewenste trein vertraging heeft of van een ander perron vertrekt. In de applicatie is informatie van alle stations in Nederland sinds dinsdag beschikbaar, ook de stations waar niet de NS maar een andere vervoerder rijdt.

App leest voor

NS-Perronwijzer kan de voor de reizigers belangrijke informatie in grote letters tonen. Ook kan de app voorlezen wat er op de borden boven de perrons staat. Die informatie is voor mensen met een visuele beperking nu vaak niet of nauwelijks te ontcijferen.

Reizigers met minder of geen zicht hebben de app de afgelopen tijd getest. Hun reactie was positief. Eén van de testers vond dat NS-Perronwijzer hem een stuk zelfstandiger maakt en het fijn te vinden dat hij zelf kan controleren of hij goed zit. Ook de Oogvereniging heeft blij gereageerd. Bij monde van directeur Luuk-Jan Boon „is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan".