Schatting schade Ciara: 150 miljoen euro

De storm Ciara die de afgelopen dagen over het land raasde, heeft volgens een eerste raming van het Verbond van Verzekeraars voor zo'n 150 miljoen euro schade aangericht.

Dat bedrag zal nog oplopen, aldus het verbond. Nog niet alle schadeclaims zijn ingediend en van sommige claims is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Volgens het verbond kan het bedrag nog oplopen doordat ook de komende dagen nog onstuimig weer wordt verwacht.

Huizen en auto's

De verzekeraars kregen vooral meldingen van schade aan huizen en auto's. De storm Ciara was zondag op zijn hoogtepunt, maar ook maandag waren er nog zware windstoten. In de schadeschatting is ook maandag meegenomen.

In januari 2018 stormde het in ons land ook flink. Het schadebedrag van die januaristorm kwam toen uit op 450 miljoen euro. „De storm van afgelopen weekend was minder heftig, maar Nederland heeft ook goed geanticipeerd dankzij de voorlichting en waarschuwingen door overheidsdiensten en verzekeraars", aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars.

Storm Dennis?

In de nacht van maandag op dinsdag stormde het in het Waddengebied. Het blijft onstuimig en voor dit weekeinde is er zelfs een derde storm op komst. Omdat dit een zware storm zal worden heeft deze in Groot-Brittannië de naam Dennis gekregen.

Zaterdagavond en in de nacht naar zondag gaat het flink waaien en aan de kust wordt het dan stormachtig. In het noordwesten wordt windkracht 9 verwacht met windstoten tot 100 kilometer per uur.

Of het in Nederland ook tot een officiële storm komt, is nog afwachten. Daarvoor moet een uur lang gemiddeld windkracht 9 gemeten worden. Die kans is aanwezig, maar met 20 tot 30 procent niet heel erg groot. Drie stormen in een week tijd is bijzonder. Twee stormen in een week komen vaker voor, maar zeker niet elk jaar.

Zondag neemt de wind iets af, maar is er nog wel sprake van een harde tot stormachtige wind. In de nacht naar maandag kan de wind weer iets kan aantrekken. Maandag overdag wordt het dan een stuk rustiger en blijft dat ook zo.