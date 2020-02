‘Schaarste seksspeeltjes dreigt door coronavirus’

Het coronavirus dreigt een schaarste te veroorzaken in sekstoys die in China worden geproduceerd voor de Europees marktleider in online erotiek, EDC Retail.

Het productieproces in China ligt als gevolg van het rondwarende virus grotendeels stil. „De productie is maar een derde van wat het normaal is”, vertelt CEO Eric Idema. Via webshop EasyToys.nl, onderdeel van EDC Retail, worden wekelijks tienduizenden erotische producten besteld.

Handel ligt plat

Als het coronavirus blijft rondwaren ontstaat er in april een tekort, vreest EDC Retail, het bedrijf dat bekend is van de overname van het Duitse erotiekconcern Beate Uhse. Zowel de productie van artikelen als vibrators, buttplugs en erotische spellen, alsook die van de verpakkingen stagneert. Daarnaast hebben de toeleveranciers problemen, omdat de Chinese handel grotendeels platligt. Een bedrijf waar siliconen worden gemaakt, draait bijvoorbeeld veel minder productie. China is het belangrijkste land ter wereld voor de productie van seksspeeltjes.

Gevolgen schaarste

Een deel van het assortiment van het bedrijf in Veendam is afkomstig van een eigen fabriek in Dongguang. Van de vijftig medewerkers die hier en in andere Chinese bedrijven werken, zijn er momenteel zo’n vijftien aan het werk. „We lopen drie weken achter op schema. We zijn nog niet in de problemen, maar moeten wel opletten”, zegt Idema, die het nieuws nauwlettend in de gaten houdt.

CEO Eric Idema.

Door de epidemie kunnen veel mensen niet naar hun werk. Afhankelijk van het gebied waar ze wonen, zitten ze sinds het Chinees Nieuwjaar thuis en mogen ze niet afreizen naar de fabrieken waar ze werken. Idema: „Mensen die wèl mogen reizen, moeten daarna eerst twee weken in quarantaine. De overheid controleert alle fabrieken en de medewerkers voordat ze goedkeuring geven om open te gaan. Dit heeft ook effect op de toelevering van materialen. Als onze fabrieken opengaan is het maar de vraag of ze materialen geleverd krijgen om de productie volledig op te kunnen starten."

Zeecontainers

Sekstoys worden per zeecontainers vervoerd, een reis van ongeveer zes weken. „Maar veel wordt er momenteel niet vervoerd”, weet Idema. Speeltjes snel via de lucht vervoeren om eventuele effecten te beperken, is geen optie. Luchtvracht is namelijk vijf keer duurder geworden door het coronavirus. Idema verwacht dat de schaarste de prijs van sekstoys sowieso zal opdrijven. Om nadelige effecten zo veel mogelijk te beperken heeft het bedrijf uit Veendam onlangs extra voorraden ingekocht bij leveranciers in Amerika en Europa.

De erotiekgigant staat vanaf zaterdag op de Huishoudbeurs. Bezoekers hoeven niet te vrezen dat er minder aanbod is. De productieproblemen in China treffen de beurs niet, benadrukt Idema. EDC Retail richt zich deze editie overigens vooral op herhalingsbezoekers.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)