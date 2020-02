SARS-CoV2 verspreidt zich verder in landen buiten China

De lockdown van enkele steden door het rap om zich heen grijpende nCoV-2019-virus in het noorden van Italië hakt er flink in bij de inwoners. De afgelopen dagen zijn zeven mensen in de regio om het leven gekomen en is het aantal bevestigde besmettingen gestegen naar 229.

Elf plaatsen in de Italiaanse regio's Lombardije en Veneto zitten sinds een aantal dagen in quarantaine. Sinds afgelopen vrijdag loopt het aantal besmettingen met het SARS-CoV-2-virus in meerdere landen in een hoger tempo op. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maandagavond het reisadvies voor de getroffen regio's en gemeentes verscherpt.

Voor een groot deel van het noorden van het land geldt nu 'code geel' die duidt op veiligheidsrisico's en voor de gebieden rondom de besmettingshaarden is de hoogste veiligheidswaarschuwing van kracht geworden waarbij alle reizen worden afgeraden.

Het aangescherpte reisadvies voor Italië /BuZa

Rode zone

Bewoners omschrijven volgens The Guardian een angstige en surrealistische sfeer in de getroffen gebieden. Italië is het eerste land in Europa dat te maken kreeg met een ongecontroleerde verspreiding van de Coronavirus-epidemie.

Om verdere verspreiding in te dammen zijn 50.000 mensen in quarantaine geplaatst. Inwoners wordt opgeroepen om niet de straat op te gaan en sociaal contact zoveel mogelijk te vermeiden. Scholen, bedrijven en de meeste winkels houden de deuren gesloten.

Een aantal supermarkten die nog wel open zijn kreeg te maken met een stormloop aan klanten die aan het hamsteren zijn geslagen. Dit met lege schappen tot gevolg. De maatregel gaat op zijn minst 15 dagen duren.

Niemand behalve hulpverleners en leveranciers van levensmiddelen mag het gebied in en inwoners mogen het gebied niet uit. Mensen die het verbod overtreden, kunnen een forse boete krijgen.

Lege schappen in Italiaanse supermarkten /ANP

Corona-uitbraak in Codogno

Het plaatsje Codogno waar ongeveer 16.000 mensen wonen, is het zwaarst getroffen door de ziekte. Hier werd ook voor het eerst de ziekte officieel vastgesteld bij een 38-jarige man.

Zijn infectie baart de Italiaanse autoriteiten veel zorgen omdat hij het nCoV2019-virus opliep in eigen land en niet - zoals bij eerdere besmettingen - na een duidelijke connectie met een bezoek aan China of via iemand die in China geweest is.

Vermoed wordt dat hij is besmet door een drager die weinig last heeft van het virus maar wel anderen kan besmetten. Ondanks een uitvoerig onderzoek, is deze 'missing link' is nog steeds niet gevonden. Hoewel de ziekte bij sommigen uiterst mild verloopt is hij voor anderen dodelijk. Vooral ouderen hebben een grotere kans op een levensbedreigend verloop van de ziekte. De ziekte heeft volgens virologen een mortaliteitsgraad van ongeveer 2,5 procent.

In de rode landen is het virus aangetroffen, in blauwe landen zijn verdachte gevallen /ANP

Verspreid naar 36 landen

Niet alleen Italië, maar ook in Japan en Zuid-Korea lijkt de ziekte voet aan de grond gekregen te hebben en stijgt het aantal COVID-19-diagnoses.

Na China zijn Zuid-Korea en Japan het zwaarst getroffen met in beide gevallen meer dan 800 besmettingen. In Zuid-Korea zijn 2,5 miljoen inwoners van de omgeving van de stad Daegu is verzocht om binnen te blijven. Een aanzienlijk deel van de patiënten in Japan kwamen van het cruiseschip Diamond Princess en zit in quarantaine.

Ook vanuit het uiterst gesloten Iran worden alarmerende berichten over zieken en doden gedeeld. Volgens officiële cijfers zou het aantal besmettingen op 61 liggen, maar een parlementariër zou bevestigd hebben dat er alleen al vijftig doden zouden zijn gevallen in de oostelijke stad Qom.

In het land is volgens geruchten een forse uitbraak gaande die het openbare leven in het hele land ontregelt. Ook zouden burgers in meerdere steden hun woede hebben gericht op het regime dat veel te lang heeft gezwegen over de uitbraak. Ondanks het feit dat buurlanden de grenzen met Iran hebben gesloten, verspreidde het virus zich maandag naar meerdere landen in het Midden-Oosten.

In China zijn in een dag tijd ongeveer 200 nieuwe COVID19-patiënten geregistreerd. Het aantal doden steeg daar van 2445 naar 2596. Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat deze aantallen in werkelijkheid hoger zijn.

De afgelopen 24 uur zijn ook infecties vastgesteld in Afghanistan, Bahrein, Irak, Oman en Koeweit. Het virus is hiermee tot dusver aangetroffen in 36 verschillende landen. In Nederland is niemand besmet.