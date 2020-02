Ruim 11.000 'verSCHRIKKELlijke kinderen': 'bijzonder om jarig te zijn'

Schrikkeldag is een bijzondere dag. Om jarig te zijn - wist je trouwens dat Superman dat ook is de 29ste? -, maar ook door de eeuwenoude Ierse traditie waarbij de vrouwen op één knie gaan. A gebeurt dat hier nog niet, maar als je het doet, krijg je „een leuke korting" van trouwambtenaar Pauline.

Dit jaar zijn op 29 februari ruim 11 duizend mensen jarig. Schrikkeldag blijkt verder een populaire trouwdag in februari te zijn, meldt het CBS. Morgen kunnen 466 kinderen die vier jaar geleden geboren werden voor het eerst hun verjaardag op schrikkeldag vieren. In totaal zijn ruim 11 duizend mensen in Nederland op schrikkeldag jarig. Zes van hen worden honderd.

'Een dag om alles te doen waar je de afgelopen vier jaar geen tijd voor had'. En 'wie op 29 februari geboren is, wordt zelden volwassen'. Een rondje ’schrikkeldag’ op Google en behalve de vele oproepen van verschillende media, allemaal naarstig op zoek naar schrikkelkinderen en/of schrikkelechtparen, vind je de meest schriksvondige frases, van Loesje tot tegeltje.

Gratis appelflap

Hoera, het is zaterdag schrikkeldag en waar het de laatste keer (in 2016) op social media nog in enige ‘we werken vandaag voor nop’-consternatie resulteerde, rouleren deze schrikkeldag, die op een zaterdag valt, hele andere zaken. De verschillende ‘schrikkeldagkortingen’ bijvoorbeeld, van 10 procent op een nieuwe camper bij Ron Hazenberg in Scheemda tot een gratis appelflap bij je koffie bij Bakker Bart in Goes. Of het Schrikkelbal van DIFF Dance Centre in Zwolle, met ‘dames in the lead’ is en alleen zij deze avond ten dans mogen vragen.

„Wist je dat Superman ook op deze magische dag jarig is?” Brigitte Wijnbergen viert morgen officieel haar twaalfde verjaardag. Superkrachten heeft ze niet -„volgens mij...”-, wel heeft ze de website Schrikkeljarig opgericht, waarop prominent wordt afgeteld naar het 29 februari-moment en je een grote allerhande aan schrikkeldagacties –„het worden er elke keer meer”- en -trivia vindt. „Wist je dat Purmerend van 1960 tot 1972 de ‘Stad der Schrikkeljarigen’ was?”

Error

Je kunt er ook een certificaat bestellen waarop staat dat je op schrikkeldag jarig bent. Leuk voor in je plakboek, zij heeft ‘m ook. Ze kan het alle nog ongeboren kinderen aanraden: jarig zijn op schrikkeldag. „Je voelt je gewoon bijzonder”, vat de opgewekte Wijnbergen het samen. Even dé grote Facebook-ergenis „van ons schrikkelkinderen” daargelaten, „daar worden we de andere drie jaar overgeslagen.” Net zoals ze soms een foutmelding is, wanneer ze zich ergens wil inschrijven. 29 februari staat er vaak niet tussen, al gebeurt dat in de VS véél frequenter. „Op een forum van leap year posten mensen allemaal screenshots met errors, alsof ze nooit geboren zijn.”

Naast het gepersonaliseerde, ‘geprikkeldagiseerde’ certificaat, heeft ze nog wel een ideetje, verklapt ze ten slotte. Ze toont een voorbeeldexemplaar van een zwart shirt met in sierlijke witte letters: ik ben een verSCHRIKKELlijk kind. „Ik twijfel nog, misschien voor de volgende keer... Ik heb nog wel even!”

Bij veel studentenverenigingen, waaronder alle corpora, werkt een schrikkeljaar een tikkeltje ontregelend. Want waar het in andere jaren gebruikelijk is als hij haar vraagt -of hem, of zij haar-, zijn in een schrikkeljaar „de rollen omgedraaid en behoren de vrouwen de mannen te vragen”, zo staat het op meerdere etiquette- en studentenwebsites te lezen. Het is een afgeleide van de eeuwenoude Ierse traditie, waar vrouwen dé vraag der vragen - naast ‘wat is jullie wifi-wachtwoord? - op schrikkeldag stellen, bij voorkeur op een knie en het liefst met een zogenaamde Claddagh-ring, die trouw, liefde en vriendschap symboliseert.

Ierland

Claddagh ring / Wikipedia

„Myself personally? Not a chance!” antwoordt de Ierse Ann Marie Nicholson lachend op de vraag of zij het zou doen. Ze werkt voor Tourism Ireland en weet dat er vaderland- en geslachtsgenoten zijn die het doen, „Maar ondanks onze traditie gebeurt het echt heel weinig, hoor.” Het wordt wel op allerlei manieren gepromoot. Zo zijn er twee Ierse pubs in New Jersey waar je het hele jaar gratis Guinness kunt drinken als je hem vraagt de 29ste („and when he says yes”) en een hotel vlakbij Reykjavik biedt niet alleen gratis bubbels, zowel om te drinken als om in te (skinny)dippen, maar ook een gratis luxe overnachting, „maar weer alleen als hij yes zegt.”

Trouwballen

Zij zou een leuke korting geven, knikt zelfstandig trouwambtenaar en ceremoniespreker Pauline Suidgeest enthousiast. Maar veel verwacht ze er niet van, vrouwen blijven toch traditioneel wachten tot de man hen vraagt. „Best gek eigenlijk hè, in deze tijd. Zelfs de meest hoogopgeleide en zelfstandige vrouwen blijven wachten totdat hij het doet.” Vaak wel gepaard met het afgeven van allerlei ‘subtiele’ signalen, „in de hoop dat hij het oppakt, maar het zelf doen, ho maar.’ Van alle heterohuwelijken in ons land heeft slechts twee procent van de vrouwen de trouwballen, maar misschien dat het zaterdag ineens explodeert. „Je weet het maar nooit op eens schrikkeldag, het blijft een bijzondere dag.”