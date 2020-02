Rode Kruis: onvoldoende kennis over gebruik mondkapjes

De lockdown van enkele steden door het rap om zich heen grijpende nCoV-2019-virus in het noorden van Italië hakt er flink in bij de inwoners. De afgelopen dagen zijn zeven mensen in de regio om het leven gekomen en is het aantal bevestigde besmettingen gestegen naar 229.

Elf plaatsen in de Italiaanse regio's Lombardije en Veneto zitten sinds een aantal dagen in quarantaine. Sinds afgelopen vrijdag loopt het aantal besmettingen met het SARS-CoV-2-virus in meerdere landen in een hoger tempo op. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maandagavond het reisadvies voor de getroffen regio's en gemeentes verscherpt.

Voor een groot deel van het noorden van het land geldt nu 'code geel' die duidt op veiligheidsrisico's en voor de gebieden rondom de besmettingshaarden is de hoogste veiligheidswaarschuwing van kracht geworden waarbij alle reizen worden afgeraden.