Reclameblok Jinek verplaatst door RTL voor experiment

Bij fastfoodketen Kentucky Fried Chicken (KFC) worden enorme hoeveelheden eten weggegooid.

Een medewerker vertelt anoniem tegen RTL Nieuws dat er soms wel „zes vuilniszakken met kip per uur" in de kliko verdwijnen, tot wel „elke dag een paar containers vol". Andere medewerkers herkennen het beeld van het afval. „Vorige week hadden we acht platen kip over. Dat is echt héél veel. Dan praat je over 100 tot 120 stukken. Soms ben ik wel brutaal, dan vraag ik of ik het mee mag nemen. Dat mag vaak niet."

Snelle service