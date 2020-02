Proef: ruimbagage al afgeven op parkeerterrein Schiphol

In de afgelopen drie maanden zijn er in Amsterdam circa 300 woninginbraken gepleegd. Dit blijkt uit de cijfers die door de Nederlandse politie getoond wordt in een map genaamd Misdaad in Kaart.

Deze kaart krijgt elke dag een update waardoor het beeld zo goed als actueel is. Hierdoor geeft Misdaad in Kaart een duidelijk overzicht van het aantal woninginbraken in ons land en in dit geval de hoofdstad in het bijzonder.

De Nederlandse politie en de overheid willen het aantal inbraken naar beneden brengen. Hierom vind je op de site politie.nl verscheidene tips waarmee je een woninginbraak kunt voorkomen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat het langer duurt voordat de inbrekers binnenkomen, waardoor ze de poging tot diefstal hopelijk opgeven. Ook kan in de tussentijd de politie gealarmeerd worden. Het wordt door de politie aangeraden om bij een verdachte situatie altijd 112 te bellen.