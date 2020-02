De Chinese president Xi Jinping was al eerder op de hoogte van de risico's van het coronavirus dan tot nu toe bekend was. De Communistische Partij in China heeft een toespraak gedeeld waarin te horen is dat de president op 7 januari maatregelen heeft getroffen om ervoor te zorgen dat het coronavirus zich niet verder zou verspreiden.

Dat de president al eerder van het virus wist is verbazend, aangezien hij er twee weken later pas in het openbaar over sprak. Artsen in China, waaronder klokkenluider Li Wenliang, waarschuwden eind december al voor het virus.

Wenliang maakte op 30 december bij collega's melding van het nieuwe virus. Niet veel later werd hij door de autoriteiten op de vingers getikt voor het 'verspreiden van valse informatie en geruchten via internet'. Hij raakte zelf besmet en stierf op 7 februari.

Kritiek

Bijna de hele maand januari werd de ernst van de uitbraak achter gesloten deuren gehouden. Zo werd er pas 23 januari naar buiten gebracht dat het virus overdraagbaar is van mens op mens. „Ik heb voortdurend de verspreiding van de epidemie in de gaten gehouden en de voortgang in pogingen om die in te dammen. Aldoor heb ik mondeling bevelen en instructies gegeven", zo wordt de president geciteerd.

De toespraak van de president kan bewust gepubliceerd zijn om te laten zien dat de Chinese autoriteiten al vanaf het begin maatregelen tegen de verspreiding van het virus hebben genomen. Aan de andere kant kan de kritiek op de late actiestappen nu ook jegens de president geuit worden.

Canada en Hongkong

Ondertussen hebben Hongkong, Canada en de VS besloten om passagiers van het cruiseschip Diamond Princess op te halen uit Japan. Het schip met 3700 passagiers, onder wie vijf Nederlanders, ligt in de haven van Yokohama. Sinds 3 februari zitten alle opvarenden in quarantaine, toen werd namelijk bij een van de passagiers het coronavirus vastgesteld.

President China wist op 7 januari al van coronavirus. Foto: ANP.

Al 355 mensen aan boord zijn inmiddels positief getest op het coronavirus. De Japanse minister van Volksgezondheid, Katsunobu Kato, zegt dat 73 van hen nog geen symptomen hebben. De quarantainetijd is woensdag voorbij en dan mogen passagiers naar verwachting van boord in Japan.

De Canadese regering gaat passagiers met symptomen van het virus niet mee terug nemen in het vliegtuig naar Canada. De regering wil dat zij eerst in Japan worden behandeld. Andere passagiers moeten na hun terugkeer in Canada veertien dagen in quarantaine. Deze voorwaarden gelden ook voor de 330 passagiers die Hongkong gaat ophalen.