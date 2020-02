Politie ziet af van aangifte tegen Baudet om tweet

Ben je besmet met het coronavirus, dan is bezoek niet toegestaan. Naar buiten gaan al helemaal niet en eten wordt voor de deur achtergelaten.

„Dat is quarantaine: je zit in isolatie, van mensen afgeschermd", vertelt journalist Anouk Eigenraam van Het Financieele Dagblad. De China-correspondent is een van de vijftien Nederlanders die na hun evacuatie uit de Chinese stad Wuhan uit voorzorg in quarantaine zijn geplaatst, voor het geval ze besmet zijn met het nieuwe coronavirus dat daar is uitgebroken.

Voor contact met de buitenwereld zijn ze de komende twee weken dus op haar telefoon en e-mail aangewezen. Die van Eigenraam gaat onophoudelijk, want de hele Nederlandse pers wil met haar praten. „Van uitrusten is het nog niet echt gekomen. Ze hadden ons beter in een bunker kunnen zetten", zegt ze ironisch.