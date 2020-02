Pedoactivist: ‘Seks met kinderen niet vreemd’

Donderdagavond werd in het NTR-programma Danny op straat het woord gegeven aan pedoactivist Nelson Maatman. Maatman wil een politieke partij oprichten en pedoseksualiteit legaliseren.

De reacties op social media na de uitzending logen er niet om. Zo was te lezen: ‘Ik kijk nu #dannyopstraat. Het is nog maar vijf minuutjes bezig en ik heb nu al een brok in mijn keel van woede. Ik zou graag nog wel meer willen zeggen over deze gekken, maar dat is helaas verboden’, ‘Nelson je bent hartstikke ziek! Echt laat je opnemen’ en ‘Ik wil de wereld verbeteren door pedofilie te legaliseren? Wat een monster met dit denkbeeld’.

Maatman zei in het programma dat seks met kinderen niet vreemd is. Hij heeft het liefst seks met jongens ‘als dat ook hun wens is’ tussen de vier en veertien jaar oud. „Ik wil dat iedereen in Nederland gelijk is, dat het vrije woord wordt gerespecteerd en dat kinderen ook gewoon rechten krijgen en niet meer als tweederangsburgers worden behandelt. Iedereen mag over zijn eigen lichaam beschikken, ook kinderen”, aldus Maatman.

Vrijwillig en toestemming

Als presentator Danny Ghosen vervolgens vraagt hoe Maatman dat voor zich ziet, ‘want een kind van vier is toch helemaal nog niet ontwikkelt’, geeft Maatman aan dat kinderen ook kunnen aangeven dat ze zin hebben in een ijsje of de speeltuin.

Zin in een ijsje of zoenen met je oudere buurjongen, gaat deze vergelijking wel op? Belle Barbé, medeoprichter van wipsite, schrijver van het sekspositieve voorlichtingsboek Ik&Seks, pedagoog en specialist in seksuele opvoeding, vindt van niet. „Ik denk niet dat een kind van vier, vijf, zes of zeven kan overzien wat seks is.”

Barbé vervolgt dat als er sprake is van seksueel contact met of tussen kinderen er een aantal criteria van belang zijn. Zo moet er sprake zijn van vrijwilligheid en toestemming; „bij twee jonge kinderen is dat bijvoorbeeld al veel aannemelijker. Maar als er een ouder persoon bij betrokken is en je zegt dat je het wil omdat je dan iets lekkers krijgt als je het wel doet, of klappen krijgt als je het niet doet, dan is het al een heel ander verhaal.” Daarnaast is ook gelijkwaardigheid van belang. „Niet alleen wat betreft leeftijd, maar ook op het gebied van intelligentie en kracht. Op het moment dat hier geen sprake van is, is het moeilijk om over vrijwilligheid te spreken.”

Lange termijn

De hersenen van kinderen en jonge pubers zijn nog volop in ontwikkeling. „Zij kunnen daarom niet goed op de lange termijn nadenken”, zegt Barbé. „Een kind kan wel zeggen ‘ja’ en dit misschien ook wel denken te menen, maar in hoeverre kan een kind de consequenties begrijpen? Dat is een ingewikkeld verhaal.”

Maar wanneer kunnen we er dan vanuit gaan dat een kind wel volledig en vrijwillig instemt? „Dat is een grijs gebied.” In Nederland mag je vanaf zestien jaar seks hebben met iedereen van je eigen leeftijd, vanaf achttien jaar met iedereen boven de achttien.

Deze wettelijke leeftijd verschilt in Europa per land. Zo mag je in Italië al seks hebben vanaf dertien jaar, mits het leeftijdverschil maximaal drie jaar bedraagt. vanaf 14 jaar als de partner ook nog steeds minderjarig is, en vanaf 16 jaar als geen van de twee partners een ‘gezaghebbende’ positie heeft tegenover de andere persoon.

Terug naar Nelson Maatman. Volgens opvoedkundige Marina van der Wal is het verkeerd om als volwassene seksuele behoeften toe te schrijven aan kinderen. „Het klopt dat ook kinderen behoeften hebben, alleen niet in dezelfde vorm als volwassenen. Zijn behoeften op deze manier aan kinderen ‘opdringen’ maakt dat hij een natuurlijke ontwikkeling verstoord.”

Seksuele wezens

Ook Barbé beaamt dat kinderen wel degelijk seksuele wezens zijn met behoeften. „Maar seksualiteit is voor een kind anders dan voor een volwassene. We kunnen best erkennen dat kinderen seksuele gevoelens hebben en ook erkennen dat er mensen zijn met seksuele gevoelens naar kinderen. Pedofilie bestaat. Maar om seks met kinderen te legaliseren is echt een brug te ver.”

René Takken, woordvoerder van de NTR liet weten dat de omroep het belangrijk vindt mensen en subculturen die elders niet aan de orde komen aan het woord te laten. „Wat moeten we als samenleving hierover weten?”

Vorige week ging het over drillrappers, die om niets mensen neersteken. Deze keer over pedoactivisme, zegt Takken. „Dat zijn ernstige onderwerpen en ze worden dan ook niet kritiekloos gepresenteerd. Danny stelt kritische vragen en er komen ook tegengeluiden aan bod. Danny op straat gaat over onderwerpen waarvan we vinden dat die zichtbaar moeten worden gemaakt en waar het gesprek over moet worden gevoerd.”