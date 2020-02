Overspeelt Farmers Defence Force zijn hand in woord en daad?

Het blijft onrustig rondom de stikstofproblematiek die Nederland sinds dit najaar in zijn greep houdt. Om uit de impasse te komen, onderhandelt de regering met de industrie en het zogenaamde Landbouw Collectief.

Dit samenwerkingsverband met daarin dertien belangenorganisaties uit de sector werd na de boerenprotesten van dit najaar in het leven geroepen om samen tot een oplossing te komen die voor iedereen te verhapstukken is. Het zwarte schaap binnen dit collectief lijkt actiegroep Farmers Defence Force te zijn die het boerenprotest steeds weer lijkt te overstemmen.

'Verraad van Judas'

Ook woensdag was het raak toen de ‘hardliners’ in een open brief een dringende oproep deden ‘vleesbazen, zuivelboeren en voerboeren’. Zij zouden de sector als een ‘Judas’ verraden als zij een deal sloten met minister Carola Schouten. “Maar dat gaat deze keer niet ongestraft gebeuren!”, verzekerde het bestuur in een brief waarin paralellen werden getrokken met de laatste dagen van Jezus Christus.

Deze ‘Judasbrief’ zorgde voor flink wat ophef bij de betrokken partijen. Premier Rutte en minister Schouten wilden vanwege de agressieve taal niet langer het gesprek aangaan met het volledige collectief. Nadat donderdag door Farmers Defence Force excuses waren gemaakt, mochten ze toch weer plaatsnemen aan de onderhandelingstafel. De onderhandelingen zijn hierdoor wel uitgesteld tot aan het einde van de maand. Dit is niet de eerste keer dat de leden van deze beweging door het stof moeten; in oktober reed een oud-bestuurslid in zijn trekker een hek omver in Groningen waarbij hij een fietser op een haar na miste.

Deze recalcitrante houding van de FDF zorgt ook onder boeren voor grote verdeeldheid. Een steeds grotere groep vindt dat het hun manier van actievoeren eerder averechts werkt. „Wij boeren kunnen niet meer met gezond boerenverstand achter die Farmers Defence Force blijven staan,” tweette tuinbouwer Dennis Hurkmans uit het Brabantse Loosbroek.

Negatieve taal, negatieve spiraal

„Ik begrijp het ongenoegen binnen mijn sector. Dit is begrijpelijk na de conflicten over bijvoorbeeld fosfaatrechten en tweelingkalfjes. Toch gaan dit soort intimiderende acties en dreigende bewoordingen mij te ver,” vertelt de ‘gematigde’ Annechien ten Have. „Er moet samen met de regering een oplossing voor het probleem komen. Dit soort grove taal en harde acties leiden alleen maar tot negativiteit waardoor we in een negatieve spiraal dreigen te vervallen. Hier help je de boerenbelangen echt niet mee,” benadrukt de varkenshoudster uit het Groningse Beerta.

Farmers Defence Force is een relatief nieuwe partij binnen de boerenbelangengroeperingen. De organisatie werd vorig jaar op touw gezet als reactie op een uit de hand gelopen bezetting van een nertsenfokkerij in Boxtel door honderd dierenactivisten van Meat the Victims. Dit ‘verdedigingsleger’ was volgens de oprichters noodzakelijk ter bescherming tegen excessieve acties van milieuextremisten.

Dat ze niet alleen de verdediging kozen, maar ook zeker niet vies zijn van de aanval bewezen in het najaar met hun rol binnen de boerenprotesten bij provinciehuizen door het hele land, het RIVM en de bestorming van het Binnenhof. De rechter moest er in december aan te pas komen om de bezetting van toegangswegen naar distributiecentra tegen te gaan. FDF-voorzitter Van den Oever wilde hiermee Nederland hiermee herinneren aan hoe de ‘hongerwinter’ moet zijn geweest 75 jaar geleden.

De frontman kwam een week later opnieuw met een verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog toen hij de situatie van zijn beroepsgroep in vergeleek met die van joden tijdens de Holocaust. Hij betreurde de ontstane ophef enkele dagen later als een boer met kiespijn na een forse golf van kritiek.

Het strijdbare logo van de Farmers Defence Force /ANP

Werkzame wisselwerking

Varkenshoudster Ten Have die weliswaar niet blij is met de huidige stand van zaken tussen de overheid en de agrariërs, maant haar collega’s wel tot kalmte. „Ik denk dat we meer bereiken als we elkaar op een goede manier blijven behandelen en respectvol naar elkaar blijven. Ook richting de andere betrokkenen in de productieketen. Hierbij helpen neerbuigende bewoordingen als ‘vleesbazen’ en ‘voerboeren’ niet mee.”

Dat deze bedrijven afhankelijk zouden zijn van de boeren, is volgens Ten Have niet helemaal waar. „Dit is net zo goed andersom, de boeren hebben de voedselverwerkende industrie net zo hard nodig als omgekeerd. En eigenlijk zou je dit ook breder kunnen trekken. De maatschappij heeft ons net zo goed nodig als wij hen. Laten we een werkzame sfeer behouden waar perspectief mogelijk blijft.”

Dat Farmers Defence Force woensdag toch eieren voor haar geld koos door zijn excuses aan te bieden wordt toegejuicht door de Groningse varkenshoudster. „Erg goed dat ze hun spijt hebben betuigd. Maar ik hoop eigenlijk dat ze inzien dat intimiderende strijdkreten en onheilspellende vergelijkingen met het verleden niet werken. We kunnen immers niet aan de gang blijven.”