Oranjes op de kiek bij jaarlijks fotomoment Lech

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het nog te vroeg om de corona-uitbraak een pandemie te noemen. Toch moeten landen volgens de organisatie ‘in staat van paraatheid’ zijn.

Een pandemie is een epidemie, maar dan op wereldwijde schaal. In China zijn tot nu toe 2600 mensen overleden en 77000 mensen besmet. Nu het virus ook in Zuid-Korea, Italië en Iran is opgedoken, maakt de WHO zich ‘grote zorgen’, is te lezen in een persbericht.

34 landen