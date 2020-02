Openbaar vervoer vanaf nu gratis in heel Luxemburg

Een primeur voor Luxemburg: het land heeft als eerste ter wereld het openbaar vervoer voor iedereen gratis gemaakt. Met ingang van zaterdag hoeft niemand nog een kaartje te hebben de in bus, tram en trein.

„Simpelweg instappen en meerijden", vatte minister van Mobiliteit, François Bausch, de nieuwe situatie bij de start zaterdag samen.

Verkeersopstoppingen

Luxemburg is al jaren een van de landen met de meeste filevorming ter wereld. Zo stond het in 2017 op nummer vijftien op de lijst van landen met de ergste files ter wereld en brachten automobilisten in 2016 gemiddeld maar liefst 33 uur door in de file. Het land heeft ruim 620.000 inwoners, maar er komen dagelijks bijna 200.000 mensen uit de buurlanden de grens over om in Luxemburg te werken.

Reizen met het openbaar vervoer was al goedkoop in Luxemburg. Zo konden mensen tot 20 jaar al gratis met de trein, tram en bus. Vanaf nu geldt dat dus voor iedereen. Met het gratis ov hoopt de minister dat mensen, in het door verkeersopstoppingen geplaagde land, massaal de auto laten staan en het ov pakken. Tickets en abonnementen voor treinreizen van de eerste klas blijven wel nog geldig.

Gratis OV

De invoering van gratis openbaar vervoer werd zaterdag feestelijk ingeluid. Op stations was er muziek en werd er gedanst. In treinen en trams hielden artiesten mini-concerten. „Het is een grote dag", aldus Bausch.

Gratis ov maakt onderdeel uit van een groot project voor infrastructuur. Het land geeft tot 2027 circa 4 miljard euro uit voor verbeteringen van bus- en treinverbindingen. Jaarlijks kost het de regering zo'n 41 miljoen euro om iedereen gratis vervoer te bieden.