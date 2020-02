Onder gewonden Duitse carnavalsoptocht zijn 18 kinderen

Maandag reed een automobilist met opzet in op een carnavalsoptocht in het Duitse Volkmarsen. Onder de in totaal 52 mensen die gewond raakten, zijn achttien kinderen.

Dat zegt de politie van deelstaat Hessen op Twitter. Wat de 29-jarige bestuurder ertoe zette om op de optocht in te rijden, is nog niet bekend.

In het ziekenhuis

Nog 35 gewonden liggen in een ziekenhuis, zeventien mochten al naar huis. Volgens het OM was de dader niet onder invloed van alcohol, het is nog niet duidelijk of hij drugs had gebruikt. De automobilist raakte zelf ook gewond: hij is niet direct ondervraagd.

Omdat er slechts een paar dagen daarvoor een schietpartij plaatsvond in Hanau (in dezelfde deelstaat), waarbij negen mensen omkwamen, waren veel mensen bang voor nog een aanslag. Toch wordt het carnavalsincident door de politie voorlopig nog geen aanslag genoemd.