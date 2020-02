Noord-Ierland mogelijk in andere tijdzone door Brexit

Als je dacht dat het allemaal niet ingewikkelder kon rondom de Brexit, moeten we je teleurstellen. Het kan namelijk zijn dat Noord-Ierland door de Brexit straks af en toe in een andere tijdszone zit dan de rest van het eiland.

Op de laatste zondag van maart zetten landen die lid zijn van de Europese Unie de klok een uur vooruit. Ook United Kingdom - Schotland, Engeland, Wales en Noord-Ierland - doet daar in principe nog aan mee. Ze zijn uit de EU, maar er verandert de komende tijd nog weinig. Als ze straks wel zijn vertrokken, levert het wellicht gekke taferelen op.

Dubbele zomertijd

De Europese Unie is namelijk aan het bekijken of we geen dubbele zomertijd moeten gaan aanhouden. Aangezien Noord-Ierland wél lid blijft van de EU, zou dat betekenen dat ze zes maanden per jaar in een andere tijdszone leven dan Engeland, Wales en Schotland. Vorig jaar stemde het Europees Parlement namelijk voor het afschaffen van de wintertijd.

Voor Noord-Ierland ligt het wat ingewikkelder. Dat land hoort namelijk bij het United Kingom (UK). Het land grenst echter aan de Republiek Ierland, dat niet uit de EU vertrekt. Met Boris Johnson's Withdrawal Agreement moet Noord-Ierland de EU-regels op het gebied van goederen en agricultuur volgen. Dit om te voorkomen dat er een harde grens tussen de twee landen ontstaat.

Andere tijdszones

Dat kan betekenen dat Noord-Ierland zich ook aan de EU-regels wat betreft tijdzones moet houden. Waar de bewoners van de UK dan de klok twee keer per jaar verzetten, doen de Noord-Ieren dat niet. Zes maanden per jaar - tijdens wintertijd - leven de Noord-Ieren in een andere tijdszone dan hun landgenoten, valt te lezen in een rapport.