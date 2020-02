Noodziekenhuis China is af en Nederlanders arriveren vanuit Wuhan

China waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie op 31 december voor verschillende gevallen van longontsteking in Wuhan. Dit bleek het besmettelijke coronavirus te zijn. Nu, iets meer dan een maand later, is de uitbraak uitgeroepen tot een internationale noodsituatie, zijn er 14.300 mensen besmet en ruim 300 patiënten in China overleden aan het virus.

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in China is dit weekend opgelopen naar 304. Inmiddels zouden ook verspreid over heel China ongeveer 14.300 mensen besmet zijn, waarvan er ongeveer 500 in levensgevaar verkeren volgens de Chinese Gezondheidscommissie. Wat is verder de stand van zaken?

Buiten China

Ook op andere plekken in de wereld is sprake van het virus. De ziekte is tot dusver vastgesteld in 27 landen, waaronder de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Rusland en Zweden. Op de Filipijnen is het eerste dodelijke slachtoffer buiten China gevallen. De 44-jarige man, die afkomstig is uit Wuhan, overleed aan de gevolgen van het coronavirus, zo meldde het ministerie van Volksgezondheid van het Aziatische land. Hij was één van de twee mensen op de Filipijnen die zijn getroffen.

Ook in Duitsland zijn mensen getroffen door het virus. Zo bleken twee van de ruim 120 mensen die zaterdag naar Duitsland zijn teruggekeerd vanuit Wuhan besmet te zijn. Dat heeft het stadsbestuur van Germersheim, waar de gerepatrieerden passagiers op een legerbasis in quarantaine zitten, bekendgemaakt. De betrokken personen zijn geïsoleerd en zullen door het Rode Kruis naar het academisch ziekenhuis in Frankfurt worden gebracht.

Nederland

Vijftien Nederlanders zijn dit weekend per vliegtuig vertrokken uit de Chinese stad Wuhan en arriveren naar verwachting zondagavond weer in Nederland. Alle passagiers van het vliegtuig moeten uit voorzorg twee weken in quarantaine. Volgens minister Bruins van Volksgezondheid worden ze bij aankomst ook opnieuw onderzocht op het coronavirus. Bij vertrek droegen ze dit virus niet bij zich, maar de GGD controleert de mensen voor de zekerheid. In de getroffen Chinese provincie Hubei is nu nog een klein aantal Nederlanders aanwezig.

Noodziekenhuizen China

Het noodziekenhuis dat in Wuhan speciaal is gebouwd voor slachtoffers van het virus, is af en gaat maandag open, zo meldden Chinese media. Bouwvakkers hebben dacht en nacht gewerkt en het Huoshenshan-hospitaal is dan ook binnen tien dagen gebouwd. Het biedt plaats aan zo’n duizend patiënten. Op een andere plek in Wuhan wordt ook nog een ander ziekenhuis gebouwd vanwege het coronavirus. Het Leishenshan-ziekenhuis, waar 1500 patiënten worden opgevangen, gaat donderdag in gebruik.

Verspreiding

Chinese wetenschappers hebben vastgesteld dat het coronavirus zich ook via de spijsvertering zou kunnen verspreiden. Eerder werd vastgesteld dat het zich via druppeltjes speeksel of slijm van mens op mens verspreidt. Maar de wetenschappers hebben het virus nu ook gevonden in ontlastingsmonsters en rectale uitstrijkjes, nadat zij hadden vastgesteld dat sommige besmette patiënten alleen diarree hadden, in plaats van de gebruikelijke koorts.