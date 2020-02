Nog 31 Nederlanders vast op cruiseschip Westerdam

Van de 91 Nederlanders die op het cruiseschip Westerdam zaten, zijn er nog 31 aan boord. Dat meldt de NOS. Wanneer ze van het schip af mogen, is volgens Holland America Line nog niet duidelijk.

Bij één van de ex-passagiers, een 83-jarige Amerikaanse vrouw, werd zondag geconstateerd dat ze besmet is met het coronavirus. Dat is de reden dat de passagiers momenteel de Westerdam nog niet mogen verlaten. In totaal wachten er nog 233 passagiers op vertrek.

Cruiseschip

Het schip, met aan boord 91 Nederlanders, kwam donderdag aan in Sihanoukville in Cambodja, nadat de Westerdam door vijf andere landen was weggestuurd vanwege angst voor het nieuwe coronavirus. Daar mochten ze voor het eerst weer van boord. Alle Nederlanders die op het schip zaten worden bij terugkomst uit voorzorg gecontroleerd door de GGD, zo maakte het RIVM bekend.

Momenteel zijn er nog 747 bemanningsleden en 233 van de oorspronkelijke 1455 passagiers aan boord, meldt de NOS. De meeste passagiers hadden het schip namelijk al verlaten. Dat was voordat de besmetting van de Amerikaanse vrouw bekend werd. Waar de vertrokken Nederlandse passagiers zijn, is nog onbekend. Een aantal reizigers is al terug in Nederland.

Oproep

Het RIVM roept alle Nederlandse passagiers van de Westerdam op om zich te melden. Tot nu toe is er contact met 'een handvol passagiers', zo meldt RTL Nieuws. Het RIVM wil de komende tijd zorgen dat hun gezondheid wordt gemonitord, in de hoop een verspreiding van het virus in Nederland te kunnen voorkomen.