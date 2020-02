NK Tegenwindfietsen: zwaarste editie ooit

Het Nederlands Kampioenschap Tegenwindfietsen vond zondag plaats terwijl storm Ciara door het land raasde. Deze zesde editie was de zwaarste tot nu toe.

Windstoten tot wel 120 kilometer per uur mochten de pret in Zeeland niet drukken. Sterker nog, dit was juist perfect voor het NK Tegenwindfietsen. Bij de individuele deelnemers verliep alles zonder incidenten. De ploegentijdrit moest vroegtijdig worden afgebroken, vanwege de harde wind. Van de driehonderd deelnemers konden er dus zestig niet finishen. Maar de rest van het evenement is volgens organisator Robrecht Stoekenbroek „als een zonnetje verlopen”.

Harde editie

„Het was echt een gruwelijk harde editie”, verkondigt de enthousiaste organisator. „Er heerste een ongelofelijke bak energie en onwaarschijnlijk veel wind.” Dit is de zesde keer dat het jaarlijkse evenement plaatsvond, maar wel de zwaarste editie ooit. Dat is te danken aan storm Ciara die zondag door Nederland raasde. „We wachten in de herfst altijd op een dag met minimaal windkracht 7 om het evenement te organiseren. Dit was de eerste keer in onze geschiedenis dat een storm ook echt een naam had”, aldus Stoekenbroek.

Winst

De winnaar bij de vrouwen was Lisa Scheenaard en bij de mannen Max de Jong, die beiden vorig jaar ook al wonnen. „Het was wel pittig en een stuk zwaarder dan vorig jaar, maar wel heel erg leuk." De Jong deed voor de tweede keer mee en reed in twintig minuten over de finish. „Ik zat er lekker in, dus het ging super.”

Hoe je twee keer zo’n wedstrijd wint? Daar blijft hij erg nuchter over. „Gewoon verstand op nul en afzien”, vertelt De Jong. „Je wint natuurlijk niet zomaar, ik moest wel even trappen. Maar een voorbereiding doe ik eigenlijk niet. Het is meer voor de lol natuurlijk. Gewoon met goede zin er naartoe gaan en dan zien we wel hoe het loopt.” Of hij volgend jaar weer mee gaat doen, dat weet hij nog niet. De winst van dit jaar gaat hij eerst nog maar eens goed vieren.

Zware klus

Stoekenbroek deed dit jaar zelf ook mee aan het kampioenschap, want „dat hoort toch wel als je het organiseert.” Met meer publiek dan ooit, vond hij de sfeer geweldig. Maar de wedstrijd zelf viel Stoekenbroek nog wel zwaar. „Halverwege dacht ik: ‘wat doen we die mensen eigenlijk aan?’ Het leek nog wel zo’n goed idee.” Over zijn tocht deed de organisator 34 minuten, een kwartier langzamer dan de winnaars. „Het is gewoon echt loodzwaar.”

Nederlands kampioenschap

Tijdens het NK tegenwindfietsen rijden deelnemers 8,5 kilometer over de Oosterscheldekring in Zeeland. Dit doen ze op een herenfiets zonder versnellingen en met terugtraprem. De wedstrijd werd zes jaar geleden bedacht door Stoekenbroek, „om duurzame windenergie voor Eneco in de picture te zetten”, licht hij toe. „Want als mensen voelen hoe hard die wind tegenwerkt, kunnen ze ook voelen hoe hard wind vóór ze kan werken.”