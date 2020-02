NikkieTutorials wordt online host van Eurovisie Songfestival

Als je al een tijdje niet ongesteld bent geweest, 's ochtends last hebt van misselijkheid en plots een klein buikje begint te krijgen, denk je misschien al snel aan een zwangerschap. Dat bleek bij Katie Holmes toch anders te zitten.

Holmes dacht met haar buikje dat ze zwanger was. Mensen stonden spontaan voor haar op in de bus of vroeger wanneer ze uitgerekend was. Maar zwangerschapstesten en bezoekjes aan de dokter leverden niets op. Tot de doktoren erachter kwamen dat ze een gigantische cyste in haar buik had zitten.