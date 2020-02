Nieuwe haarcoupe in de treincoupé op Valentijnsdag

Verras jezelf en/of je eventuele date met een nieuwe coupe, geknipt in de treincoupé op Valentijnsdag.

Even lekker bijpunten, hip invlechten of je lange lokken naar pittig kort, om je valentijnsdate écht te verrassen. NS en Kinki Kappers veranderen op Valentijnsdag de treinstoel in een kappersstoel, waar reizigers zich goed onder handen kunnen laten nemen door een van de vier kappers die op deze 14 februari de hele dag knippen en stylen, met als startpunt Utrecht CS, om 11:39 uur (spoor 19).

Praatje

„Vandaag ‘knippen’ we geen kaartjes, maar haren”, zegt hoofdconducteur Xandor Bakker met een knipoog. Het is nog net niet zo dat hij als een propper de reizigers naar de speciale coupé dirigeert of als een ware Cupido door de treingangen struint op zoek naar mensen „die een oogje op elkaar hebben” om ze samen te brengen in de knipstoel, „maar ik hoop wel iedereen enthousiast te maken en ze voor een mooie nieuwe coupe voor een eventuele valentijnsdate te verleiden.” En bij een kapper hoort een praatje, „We zorgen zo voor een leuk gesprek in de trein. Ook ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig naar de valentijnsplannen van reizigers.”

Hij looft zijn werkgever om de originele valentijnsacties, die dit jaar in het teken staat van #échtcontact van de Alliantie Digitaal Samenleven. De NS actie van 2018 vergeet hij nooit meer: speeddaten met zestigplussers, in de hal van Utrecht Centraal. Hij was toen ceremoniemeester en vertrok met de prille koppeltjes naar de stad van de liefde. Nog steeds krijgt hij appjes van ze. „We zijn nog steeds leuk bij elkaar, schrijven ze dan. Geweldig toch?” Ja túúrlijk, roept de hoofdconducteur uit op de vraag of hij zelf ook nog even in de knipstoel gaat. „Ook ik wil er op m’n valentijnsbest uitzien.” Want op Valentijnsdag neemt hij zijn grote liefde mee uit eten, ergens in Maassluis. Meer kan hij er niet over zeggen, „m’n vrouw weet nog van niets, het is eigenlijk een verrassing...”