Nieuw initiatief moet beeld over onderwijs veranderen

De onderwijssector is klaar met het negatieve beeld dat wordt geschetst over het onderwijs. Een landelijk initiatief moet dat veranderen.

Ja, er is een lerarentekort, en ja, de werkdruk in het onderwijs is de afgelopen jaar toegenomen, beaamt Conrad Berghoef (49), mbo-docent Nederlands aan ROC Friese Poort in Drachten meteen. „Maar het lijkt nu net alsof het onderwijs een sector is waar je écht niet moet werken.” Berghoef merkt het ook om zich heen: hij hoeft zich nog net niet te verantwoorden dat hij in het onderwijs werkt. „Mensen beginnen te zuchten en tonen medelijden als ik op een verjaardag vertel wat ik doe.”

Berghoef is een van de ambassadeurs van de landelijke beweging ‘Baan van het leven’. Een initiatief van scholen, vakbonden, opleiders, de vier grote gemeenten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), die de handen ineenslaan om zo ook de andere kant van het onderwijs moet belichten.

Daisy Mertens (32) is leerkracht op basisschool De Vuurvogel in Helmond.

Mini-maatschappij

Daisy Mertens (32), leerkracht op basisschool De Vuurvogel in Helmond en ook een van de ambassadeurs, noemt de naam van het initiatief dubbelzinnig. „Ik heb de baan van mijn leven, maar zit ook in een vak waarbij we levens kunnen veranderen.”

Mertens, vorig jaar bijna ’s werelds beste leerkracht, vindt het tijd worden dat mensen zien wat „we echt doen”. „Want dat is meer dan knutselen en plasbroeken verschonen. Dat is toch nog vaak het beeld wat mensen van het basisonderwijs hebben."

Staken is wel nodig, benadrukt Mertens, maar parallel aan die acties wil je ook de positiviteit laten zien. „Het is zo mooi dat je met alles wat je zegt of doet impact hebt op een kind. Mijn klas is eigenlijk een mini-maatschappij waar ik deel vanuit mag maken.”

Beste keus ooit

Ismail Aghzanay (28), docent Engels op het Rotterdam Designcollege is minstens zo enthousiast. „Ik wil weer laten zien hoe prachtig het onderwijs is”, straalt hij door de telefoon. „Dat gebeurt nu te weinig. Het nieuws is negatief en eenzijdig.” Aghzanay wilde in eerste instantie cabaretier worden en heeft zelfs zijn docentschap een paar jaar gecombineerd met succesvol op de bühne staan (twee jaar geleden stond hij in de finale van cabaretfestival Camaretten). „Maar ik kon het niet meer combineren en wilde een keuze maken.” Dat werd het onderwijs. „Het is de beste keus die ik ooit heb gemaakt.”

Hij somt op wat het onderwijs dan zo mooi maakt: leerlingen die nu stappen zetten die ze anders niet hadden gezet, zoals doorstuderen, weer in zichzelf gaan geloven en jongeren verder kunnen helpen in de maatschappij. „Een leerling heeft bijvoorbeeld eens gezegd: ‘Ik was de betekenis van het woord ‘familie’ kwijt, maar toen ik u leerde kennen, leerde ik weer wat familie betekent’.”

Conrad Berghoef (49) is mbo-docent Nederlands aan ROC Friese Poort.

Retetrots

Berghoef vult aan: „zonder dat ik mijn ogen wil sluiten, ben ik er retetrots op dat ik leerkracht ben. Dat wil ik ook uitdragen aan leerlingen en docenten in opleidingen. Ik ben nuchter genoeg om te weten dat het ons beroep ook gewoon een vak is, maar we mogen wel wat trotser zijn.”