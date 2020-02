Nepopa probeert kinderen van school te lokken

Er was een petitie, 82.000 handtekeningen en een wetswijziging voor nodig, maar sinds 3 februari 2019 kunnen doodgeboren kinderen officieel geregistreerd worden. In precies een jaar tijd kregen daardoor 12.372 kinderen een eigen plekje in de Basisregistratie Personen (BRP).

Voor veel ouders was het jarenlang een pijnpunt. Een levenloos geboren kind bestaat in hart en herinnering, maar volgens de wet en in systemen niet. Je kind officieel laten opnemen in het bevolkingsregister, dat was namelijk niet mogelijk. En dat doet pijn, weet Natasja Geyteman-Bos uit ervaring.

Het is 2009 als Geyteman bij het gemeentehuis zit om een paspoort voor haar zoontje op te halen. Anderhalf jaar eerder is ze bevallen van dochter Jolie, die dood werd geboren. En dan staat het daar opeens op het scherm van de gemeenteambtenaar: Geyteman heeft volgens het systeem maar één kind. „Ik dacht dat er een fout was gemaakt. Hier klopt iets niet, dacht ik”, vertelt ze. „Daarna bleek dat doodgeboren kindjes niet geregistreerd worden. Niet alleen van Jolie, maar van alle doodgeboren kinderen werd het bestaan ontkent.”