'Nederlandse universiteiten gehackt door Iran'

Single-expert Sanne de Groot bedacht een offline datingconcept, waar een potje Jenga en ‘kletspotten’ centraal staan. Een soort speeddaten, „maar dan véél leuker."

Haar collega’s roepen vaak dat ze wel mee zouden willen kijken, als ze op date gaat. Wat ze dan zouden zien? In elk geval Sanne met een rosé en Speed. Het kaartspel dan, want ze is dol op spelletjes en ze zijn ook nog eens van toegevoegde waarde op een date, zo stelt ze. „Je weet meteen of iemand pit heeft.” Al heeft ze de liefde nog niet gevonden, spelletjes en Sanne de Groot (33) zijn een gouden combinatie en begin dit jaar bedacht ze offline datingconcept SizzL, dat vrij vertaald ‘geknetter’ betekent, of nog vrijer: het omvallen van houten Jenga-stenen, iets wat tijdens haar ‘datenights’ bijna niet te horen is door alle gesprekken die tijdens het spelen ontstaan. Dat het aanslaat, bleek al tijdens de eerste edities die meteen vol zaten en waarna nog steeds mensen met elkaar aan het daten zijn. „Geef ik trouwens ook tips voor op m’n Insta, voor leuke dateplekken.”