Nederlanders blijken bijna minst onaardige volk op internet

Wanneer je een willekeurige commentsectie onder een Metro-artikel op Facebook bekijkt zou je het niet zeggen, maar Nederlanders blijken behoorlijk aardig tegen elkaar te zijn op internet.

Dit blijkt uit de Digital Civility Index van Microsoft waarin ons land alleen Groot-Brittannië voor zich moet dulden als het gaat om online vriendelijkheid.

De top vijf en bottom vijf van de index /Microsoft

Trollen, beledigen en bedreigen

Is het internet dan een volledig veilige plek waar je absoluut nooit met negativiteit te maken krijgt? Dat lijkt ook weer niet het geval. De softwarefabrikant die dit onderzoek al sinds 2016 elk jaar uitvoert, laat weten dat het internet nog nooit zo'n onaangename plek was als tegenwoordig. In Zuid-Afrika, Peru en Colombia wordt de internet-etiquette volgens de index het slechtste nageleefd. Negatief gedrag komt het vaakst voor in Rusland.

Hoewel de algemene tendens steeds negatiever van aard lijkt te worden in de afgelopen jaren, is dit in ons land kennelijk iets minder ernstig dan in veel andere landen. Microsoft vroeg 504 Nederlandse volwassenen en tieners naar hun negatieve ervaringen op internet. Hierbij kan het gaan om zaken als fatshaming of andere uiterlijke kenmerken maar ook seksuele intimidatie of discriminatie op het gebied van ras, geslacht, genderidentiteit, geaardheid of religie. Voor 69 procent van de jongeren hebben zulke vervelende momenten gezorgd voor een negatieve impact op hun gemoedstoestand.

„Om dit goed in kaart te brengen hebben we in onze vragenlijst rekening gehouden in de mate waarin leed werd ervaren en welke emotie hierop volgde. We vroegen bijvoorbeeld onze respondenten hoe zij ongewenste (seksuele) toenadering, hoaxes of negatieve reacties op hun posts ervaarden. Hierin konden ze kiezen tussen vier antwoordmogelijkheden van geen impact tot ernstige impact,” aldus Jacqueline Beauchere van Microsoft. Hoe wordt er precies op gereageerd? „Meestal uit deze emotionele impact zich in woede, dit is al jarenlang het geval,” verklaart ze.

Anonieme internettrol of bekende?

Worden al deze beledigingen verzonden door naargeestige trollen die ver weg op een groezelig zolderkamertje? Dit stereotype beeld lijkt niet helemaal juist. In 45 procent van de gevallen is de dader de online haat iemand die het slachtoffer ook in het echte leven kent. Een opmerkelijk hoog percentage, onderstrepen de onderzoekers.

Ondanks de zilveren medaille in het online gedrag van de Nederlanders, is er volgens de makers toch een hoop werk aan de winkel om het internet een fijnere plek te maken voor iedereen. Hiervoor riepen zij de zogenaamde Digital Civility Challenge in het leven met vier belangrijke vuistregels: behandel iedereen met waardigheid en respect, respecteer verschillen, tel tot tien voor je ergens op reageert en kom op voor jezelf of anderen als je iets meemaakt dat niet door de beugel kan.

Volgens een groeiende groep ondervraagden moeten socialemediabedrijven ook hun verantwoordelijkheid nemen. Door meer regels in te voeren, striktere moderatie toe te passen en gebruik te maken van technische hulpmiddelen zou hiermee het internet een fijnere plek voor iedereen kunnen worden.

De Digital Civility Index onderzoekt alleen de algemene ervaringen van internetters. Naar de ervaringen op specifieke platformen, zoals Facebook, Instagram of Snapchat, is verder geen onderzoek gedaan.