Nathan Rutjes zou wel kinderprogramma willen presenteren

Momenteel schittert de oud-voetballer in Wie is de Mol? en wint hij daarmee de harten van veel Nederlandse kijkers door zijn positiviteit en enthousiasme. Maar de man met het bekende kapsel heeft nog meer plannen.

Zo ziet hij zichzelf in de toekomst nog wel een kinderprogramma presenteren. Ook zou hij wel een kinderfilm willen inspreken.

Microdoelen

Dat vertelt de oud-voetballer van clubs als Roda JC en Sparta Rotterdam aan VIVA. „Ik ga dan helemaal los, stemmetjes… alles erop en eraan. Maar dat zijn geen wensen of grote dromen, eerder microdoelen.” Ook zijn deelname aan het bekende tv-programma was niet per se een langetermijndoel.

De afgelopen jaren was de voetballer te druk om te kijken, maar hij vindt het een eer om mee te doen. „Ik heb er fijne herinneringen aan. Het was vroeger vaste prik: met mijn ouders op de bank voor de televisie Wie is de Mol? kijken. Dat was echt ons familiemoment. Ik vond het altijd te gek, daarom wilde ik deze ervaring niet missen.”

De grootste droom van Rutjes? „De droom is dat Lavezzi goed opgroeit, mijn vriendin daarvan kan genieten en zij me zich uiteindelijk herinneren als goedlachs en zorgzaam. De rest is daaraan ondergeschikt.”