Nando maakt een pretpark speciaal voor katten

Het grootste chocoladekunstwerk is onthuld! Stukken van dit schip in 2D zijn te koop voor nieuw ziekenhuisschip.

Hij hangt even tegen een pilaar aan, om zijn magnum opus van een afstandje te bewonderen. In de Onderzeebootloods in Rotterdam heeft chocolatier Frits van Noppen de afgelopen maanden met man, macht en tig kilo’s chocola gewerkt aan Het Lekkerste Wereldrecord dat donderdagavond is onthuld. Het heeft een volume van meer dan 100.000 chocoladeletters, is vijftien meter hoog en is het grootste chocoladekunstwerk ooit. „Je moet het eigenlijk met eigen ogen zien...”, begint de chocolademan uit Ridderkerk zijn omschrijving van het schip in 2D, dat hij samen met zijn team maakte. 1600 elementen worden nu per stuk verkocht en de opbrengst gaat naar Mercy Ships, voor hun nieuwe ziekenhuisschip in aanbouw. „Wat die artsen en verplegers op dat ziekenhuisschip doen, is zo goed. Ik help op mijn manier, door mijn wereldrecord chocolade aan dit goede doel te verbinden.” Het was een flinke klus, blikt hij terug en een technisch complex verhaal vol mallen, een schaarhoogwerker en zelfs een sjoelbak volgt. „Belangrijkste is dat het af is. Het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost, maar het staat als een schip.” Ervaring met malle mallen heeft hij wel, daar staat hij ook om bekend, en vanuit het hele land kloppen ze al 23 jaar bij hem aan voor relatiegeschenken. „Mijn mooiste werk ooit was een gesmolten klok van Dalí uit een stuk.”