Mooi ondernemingsplan, maar geen idee waar te beginnen?

Op het moment dat je een goed idee hebt voor een bedrijf, wil je zo snel mogelijk aan de slag gaan. En dus moet je dingen gaan regelen…

Eén ding is zeker, je hebt een website nodig, hiermee kun je je idee en bedrijf onder de aandacht brengen bij je doelgroep. Zelf een website bouwen is dan ook een mooie eerste stap als je een goed ondernemingsplan hebt. Maar hoe maak je nu precies een website? Wat heb je nodig? En waar moet je rekening mee houden? Het zijn waarschijnlijk allemaal vragen die je direct te binnen schieten. Gelukkig hoeft het maken van een website helemaal niet moeilijk te zijn. Hier lees je hoe je dit zelf kunt doen.

Wat heb je nodig om een website te maken?

Als je een website wilt maken, heb je een aantal dingen nodig. Om te beginnen heb je een hostingpakket en een domeinnaam nodig. De hosting provider zorgt ervoor dat je website altijd online staat en te bereiken is, ook kunnen zij een domeinnaam voor je regelen. Denk goed na over de domeinnaam, de juiste domeinnaam is erg belangrijk.

Het systeem om je website te maken

Als je domeinnaam geregistreerd is en het hostingpakket werkt, kun je op zoek gaan naar een systeem om je website mee te bouwen. De mogelijkheden hierbij zijn eindeloos. Je kunt kiezen voor een eenvoudig systeem als Wix maar als je het iets professioneler wilt aanpakken, kun je beter kiezen voor Wordpress. Daarmee zijn de meeste websites gemaakt. Er zijn allerlei verschillende website builders waarmee je eenvoudig een website in elkaar kunt zetten. Ook kun je een standaard thema gebruiken. Het design van je website is dan eigenlijk al helemaal af, het enige wat je nog hoeft te doen is het vullen van de website met content. Op internet kun je duizenden thema’s vinden, zowel gratis als betaalde versies.

Foto: Colourbox

De content

Een van de belangrijkste dingen van je website is de content die erop staat. Oftewel de teksten, afbeeldingen en video’s. Hiermee maak je duidelijk aan je bezoekers wie je bent, wat je doet, en wat je voor hen kan betekenen. Het is ontzettend belangrijk dat je goede en duidelijke content hebt. Besteed hier dan ook genoeg aandacht aan. Plaatst de content pas als je echt tevreden bent en het helemaal perfect is. Goede content zorgt ervoor dat je beter gevonden wordt, meer bezoekers trekt, en dus meer klanten binnen krijgt via je website.

Zorg ervoor dat je website gezien wordt

Aan een prachtige website met goede content, die door niemand gezien wordt, heb je natuurlijk niks. Op het moment dat je website helemaal af is, is het dus belangrijk dat je deze onder de aandacht brengt bij je doelgroep. Uiteindelijk is dat hetgene wat ervoor zorgt dat je via je website klanten binnenhaalt. Om je website vindbaar te maken kun je een hoop verschillende dingen doen. Als je website net af is, kun je deze onder meer promoten via je netwerk. Bijvoorbeeld door het te delen op LinkedIn.

Daarnaast kun je nog een aantal dingen doen die ervoor zorgen dat je website ook in de toekomst goed gevonden wordt. Je kunt bijvoorbeeld denken adverteren via social media. Ook kun je ervoor zorgen dat je website beter gevonden wordt via Google. Als je hiermee aan de slag wilt gaan, kun je op internet meer dan genoeg informatie vinden. Wanneer je zoekt op SEO of SEA, kom je veel handige tips tegen om via Google beter gevonden te worden.

